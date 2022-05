Martha Isabel Alvarado



Falla estrategia de la “4-T”



.-“Alito” quiere ‘matar’ a los periodistas

.-Gobernadora de Morena, lo ‘balconea’

.-Violencia desatada rompe estadísticas

.-‘Premian’ incompetencia de Rosa Icela



Puede que a los mexicanos nos asombre mucho, y hasta nos cause escalofrío, la matanza de 19 niños y una maestra suscitada este martes en una escuela primaria de Uvalde, Texas, a manos de un joven hispano, SALVADOR RAMOS, de apenas 18 años de edad.



Pero en suelo azteca “no se curten malas vaquetas”, como dice conocido adagio, ya que el martes de esta semana hubo una cifra récord de asesinatos en la República Mexicana: 118 en total, quedando catalogado como el segundo día más violento en lo que va de la gestión del Presidente LÓPEZ OBRADOR.



Solo superado por el 1 de diciembre de 2019, en que se contabilizaron 127 homicidios dolosos en el país.



Aquí lo hemos dicho en más de una ocasión, en materia de Seguridad, el gobierno del presidente LÓPEZ OBRADOR no está “dando el kilo”, en 30 meses que van de su ejercicio.



Cualquiera diría, que la ‘estrategia’ que ha implementado el gobierno de la “4-T” ha mostrado con creces su ineficacia, por cuanto se basa en el ‘ordenamiento’ de “Abrazos, no balazos”.



Sin embargo, no hay indicio alguno de que el gobierno federal quiera enmendar dicha ‘estrategia’, cuya encargada de implementarla o dirigirla, como cabeza del Gabinete de Seguridad: la Secretaria de Seguridad Pública, la ex reportera del periódico “La Jornada”, ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, de 63 años de edad, ahora resulta que tiene aspiraciones políticas.

¡Así como lo oyen!. El pasado jueves 19 de mayo en su conferencia mañanera, el presidente LÓPEZ OBRADOR ‘destapó’ a Rosa Icela como “corcholata” rumbo a las elecciones del 2024.



“Rosa Icela me ayuda muchísimo, mucho, mucho. Hasta me reclamaron que ahora que dije que todos los que estaban (en la conferencia mañanera del martes) podían ser candidatos no la mencioné a ella, pues también aprovecho, porque está haciendo una buena labor Rosa Icela”, manifestó el mandatario.



Con razón dicen que está “chalado”.



Por cuanto hace a las campañas políticas rumbo a la elección del 5 de junio que viviremos en Tamaulipas, ya se supo que el próximo domingo estará en Ciudad Victoria el dirigente nacional del PRI, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, “Alito”, acompañando a CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, El Truco, en su evento de cierre.



Por cierto, “Alito” volvió a ser ‘balconeado’ por la gobernadora de Campeche, LAYDA SANSORES SANROMÁN, ex Priista, hija del cacique del viejo PRI, CARLOS SANSORES PÉREZ.



Por enésima ocasión, la señora Sansores ventiló un audio en el que presuntamente se escucha la voz de “Alito”, diciendo, “a los periodistas no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre”, además de una serie de improperios.



No es por intrigar, pero LAYDA SANSORES nos recuerda aquel ‘pleito’ enconado que hace algunos años protagonizó la Maestra súper poderosa, ELBA ESTHER GORDILLO contra ROBERTO MADRAZO, en que ‘se lo quería acabar’. Ya luego se supieron las razones, que eran muy ‘personales’.



En el Congreso del Estado ayer se concretó la solicitud de licencia del diputado local plurinominal, LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, El Cachorro”, quien se separa de la curul para meterse de lleno a las actividades de campaña de CÉSAR VERÁSTEGUI, con miras a reintegrarse en julio próximo a la 65 Legislatura tamaulipeca.

Quien asume la curul que temporalmente deja vacante Cantú Galván, es RAÚL RODRIGO PÉREZ LUÉVANO, hijo de la también ex diputada local y aguerrida activista política ANA LIDIA LUÉVANO DE LOS SANTOS, actual regidora del Cabildo de Reynosa.



De cara al 5 de junio próximo, el también dirigente estatal del PAN, LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, El Cachorro, dijo ante los micrófonos de “Reporteros en La Mesa”, que de los 130 mil votos que su coaligado, el PRI, obtuvo en la elección de 2021, la alianza “Va por Tamaulipas” calcula que rescatarían 100 o 120 mil en este 2022.



Muy en su papel, Cantú Galván pronosticó que su Partido, conjuntando esfuerzos con el PRI y el PRD, ganarían la elección para gobernador con 7 puntos de ventaja. ¿Será?.



Refirió además “El Cachorro”, que ante la evidencia de que el candidato de Movimiento Ciudadano ARTURO DIEZ no ha crecido, lo invita a sumarse a la campaña de “El Truco”.



El que dimitió a su cargo para sumarse a la campaña de gobernador, en este caso la de AMÉRICO VILLARREAL, fue el secretario de organización del PRI de Reynosa, FRANCISCO RENÉ CHAPA CARDONA, que además renunció a su militancia. (Dicen que en el Comité Municipal, ya no aguantan a OLGA GARZA).



CONTRAFUEGO: El día “D”, ganará la movilización.

Hasta la próxima.