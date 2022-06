Martha Isabel Alvarado



Qué metida de pata



.-Dijo “Makito”, que hoy regresa a Reynosa

.-Alcalde ataca y luego recula, en “Fórmula”

.-AMLO firma Decreto contra los vapeadores

.-Américo y ‘El Truco’ se dan un “quién vive”



A juzgar por sus dichos, el alcalde -con licencia- de Reynosa, CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ, es de los que se defienden mejor callados. Dicho lo cual, por la declaración que hizo ayer a Tele Fórmula, en el programa “Ciro por la mañana”, conducido por el periodista capitalino CIRO GÓMEZ LEYVA.



En dicho programa, se abordó el tema de la orden de aprehensión que pesa sobre Peña Ortiz, misma que la semana pasada fue confirmada por el Fiscal Anticorrupción de Tamaulipas, RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA, y de la solicitud de licencia del edil.



“Nos buscó precisamente el alcalde con licencia de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, quiere hacer comentarios a propósito de lo que la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas persigue como probables delitos”, dijo MANUEL FEREGRINO, a manera de introducción en dicho programa.



“¿Qué hay de cierto, Carlos, de lo que se dijo, de su licencia para ir a hacer graduación de estudios escolares, y la actuación judicial de la Fiscalía en contra de usted?”, preguntó Feregrino.



“Pues sí, vine a graduarme a Estados Unidos, pero al mismo tiempo la Fiscalía Anticorrupción nos giró una orden de aprehensión a mí y a todos los compañeros de Morena que somos alcaldes ahorita en Tamaulipas. La realidad es que hay una persecución porque no saben qué hacer, porque saben que les queda muy poco tiempo y están tratando de hacer todo para cambiar el resultado de las elecciones”, respondió Peña Ortiz.

Posteriormente, afirmó el alcalde de Reynosa que en 2014 su mamá tuvo cáncer y una parálisis cerebral y su papá cáncer de colon, y que le cedieron buena parte de sus recursos, y que con ese dinero compró un rancho. “Así de simple”, recalcó.



“Hace más o menos un mes, ellos mismos me estaban buscando de rodillas pidiéndome que los ayudara, y cuando se dieron cuenta que no iba a pasar eso, se vinieron con una guerra judicial en contra de todos los que estamos participando en este proyecto de transformación”, abundó.



Pero ya cuando Ciro Gómez Leyva le preguntó que, si la acción de la Fiscalía era contra todos los alcaldes de Morena vigentes en Tamaulipas, Peña Ortiz reculó. ¡Vaya metida de pata!.



La sospecha sería que, además de mentir diciendo que tiene el Amparo de un Juez, el alcalde con licencia de Reynosa demostró en dicha entrevista que está muy ‘verde’ en cuanto a cultura de medios.



Para acabarla, a “Makito” le salió más caro el caldo que las albóndigas, como se dice coloquialmente, ya que el Fiscal Raúl Ramírez Castañeda fue entrevistado en la misma emisión por Ciro Gómez Leyva, y lo desmintió contundentemente.



Ante la pregunta de Gómez Leyva sobre si existen órdenes de aprehensión contra todos los alcaldes de Morena de Tamaulipas, el funcionario respondió: “Eso es una absoluta mentira”.



De acuerdo al Fiscal Ramírez Castañeda, la orden de aprehensión contra el ahora alcalde de Reynosa, fue girada el 18 de mayo del 2021, ante lo cual Peña Ortiz promovió 12 juicios de Amparo, que fueron quedando sin efecto para evitar que se judicializara la carpeta de investigación correspondiente.



En este orden de cosas, veremos qué tan cierto resulta lo que dijo Carlos Peña Ortiz en el programa “Por la mañana”, de que hoy regresa a México (dando entender que a Reynosa). ¿Será?.



Por otro lado, quien cada día sorprende más con sus planteamientos represivos, es el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, que por muchos años se ha definido como un político de libertades, que muy frecuentemente invoca la frase: “Prohibido prohibir”.



Resulta que AMLO firmó ayer un Decreto que prohíbe la circulación y comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos, enfocada a modificar la Ley General de Control de Tabaco.



¡Válgame Dios!. ¿Será que ahora AMLO quiere “echarse de enemigos” a los fumadores?. ¡Son muchos!. (A lo mejor el presidente está ‘enojado’ porque no hace mucho, alguien ‘balconeó’ a su hijo menor, JESÚS ERNESTO LÓPEZ GUTIÉRREZ, en una supuesta oficina de Palacio Nacional, haciendo uso de uno de esos dispositivos).



Por su parte, los dos punteros de la contienda para gobernador en Tamaulipas, CÉSAR El Truco VERÁSTEGUI y AMÉRICO VILLARREAL, se dieron un “quién vive” con sus cierres de campaña del lunes, el primero en la zona cañera del Mante, y el segundo en Reynosa. A cuál más de concurridos. El tercero en discordia, ni pinta.



CONTRAFUEGO: ¡Al carajo con los “chacuacos”!.

Hasta la próxima.