Marco Antonio Vázquez Villanueva

Con la pistola al cinto…

Propuso el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas hacer reformas para que cada mexicano sea libre de portar armas, su razonamiento nace del nivel de violencia e inseguridad que vive el país y de la incapacidad del Estado para defendernos.

Hace muchos años, por lo menos cinco o seis, el Senador panista Jorge Luis Preciado hizo la misma propuesta, reformas al Artículo 10 de la Constitución para que se pueda permitir a los ciudadanos tengan en propiedad armas de fuego en sus casas e incluso llevarlas en sus vehículos o tenerlas en sus negocios, la razón de la propuesta, la misma del ahora dirigente del PRI.

Y por supuesto que una pistola al cinto, en la guantera del coche, la casa o en una tienda, obligaría a los delincuentes a pensarlo dos veces antes de cometer un delito en contra de quien tenga en su poder esa arma de fuego, tal vez bajarían los robos de vehículos, los asaltos a casa-habitación porque una 9 milímetros, una .45 o mejor una escopeta frenaría a dos, tres, o quizá hasta cuatro si el portador de la misma se entrena bien y puede detectar que será víctima de un delito con algo de tiempo, pero ni un rasguño le causaría con la misma a un grupo de la delincuencia que igual conocen de eso.

Es decir, lo único que se puede esperar de darle para adelante a esta propuesta es que suba el número de muertos ya que nadie se atrevería a robar en uno contra uno, pero las bandas verían la acción como pequeñeces y se tentarían menos el corazón en su actuar, llegarían directo a matar.

Quizá batallarían más para secuestrar, levantar, o robar vehículos porque sería complicado que queden sin huellas del delito ya que forzosamente tendrían sangre o perforaciones de bala, pero la certeza es de que no se podría acabar con el mal que nos lacera, el de la delincuencia organizada.

El sentido común nos dice que portar pistolas no es la solución para acabar con la delincuencia, la violencia, ni los problemas que tiene el pueblo de México en este momento y si tiene muchos puntos en contra.

¿Qué pasaría a las dos y quince de la tarde que la gente lleva prisa y los padres de familia del Colegio Repiso les tapan la principal artería de Ciudad Victoria por estacionarse en doble fila?, (se puede poner de ejemplo cualquier escuela del centro o cualquier colegio y de cualquier ciudad del país), ¿calcula usted cuántos muertos habría por discusiones de tránsito que ahora terminan en simples mentadas de madre?, es más, hasta en las escuelas se podrían suscitar muertes por problemas entre niños que los adultos vemos como si fueran graves para la salud mental de los nuestros o, ¿usted cree qué una madre o un padre de familia se detendrían a pensar si un niño o niña le golpea a su querido retoño?

Acertó, también comenzaríamos a ver matazones masivas como ocurren en Estados Unidos (tan solo en este año van más de 300 eventos de estos con poco más de 2000 muertes) donde cualquier ciudadano puede comprar armas y esto lo aprovechan los que están dañados de su cabeza para cometer actos aberrantes que llamen la atención del mundo.

Para seguir con el ejemplo de los vecinos, ¿ya se frenó la delincuencia en aquel país donde todos pueden portar armas?, según se ve en las noticias, hasta en las películas de acción, todo sigue igual o peor de lo que vivimos los mexicanos.

Pero ocupémonos de los nuestros, aquí es claro que el portar armas es una propuesta que se tiene que debatir a fondo, se debe escuchar a toda la sociedad para llegar a la solución mejor, tal vez para hacer trajes a la medida, para proteger grupos o personas en riesgo por su trabajo o actividad, solo tal vez.

Es obvio que si tuviéramos una sociedad sana el portar armas sería bueno, pero somos, sobre todos los norteños, personas que ante la menor provocación lanzamos mentadas de madre de carro a carro, en la que te corretean porque les tapas el paso por accidente, te peleas con el padre o la madre del niño que fastidia a tu hijo en la escuela, ahora imagine todo eso con una pistola en mano, sería fatal.

Lo real es que no requerimos armas, sería suficiente con que los Senadores, Diputados Federales, nuestros legisladores locales y hasta los Cabildos, y organismos empresariales y sociales, se metan se pusieran a trabajar para organizar nuestro desarrollo, encontrarle la solución a nuestra violencia, que los que tienen poder obliguen a los funcionarios públicos a hacer las cosas bien, les orienten recuerdos para ello cuando se repartan los presupuestos, entre muchas otras cosas.

Le insisto, estoy de acuerdo en que las pistolas obligarían a los delincuentes a pensar dos veces su propósito de delinquir o atentar contra personas inocentes, pero son mucho más los riesgos que las posibilidades de que funcione esta medida, podríamos convertirnos en un pueblo sin ley, aunque ya lo parezcamos o tal vez ya lo somos, sin embargo, ahí están las instituciones.

En conclusión, la violencia, la inseguridad no es algo que se arreglará a balazos, no con pistolas, escopetas o cuernos de chivo, lo nuestro tiene origen en una enfermedad que llama corrupción, se apellida impunidad y es aderezada por algo que se llama pobreza extrema, de esa que impide a muchos comer, a veces hasta una vez al día, de esa que obliga a nuestros muchachos a escoger entre morir de hambre, de una enfermedad, o con un plomo en la cabeza, solucionando eso, con que cumplieran los gobiernos, no estaríamos pensando locuras como que todos podamos portar la pistola al cinto…

EVALUAN AVANCES EN LA UAT… El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), C.P. Guillermo Mendoza Cavazos, presidió la séptima reunión del Colegio de Directores que tuvo como sede a la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante Centro (UAM-Mante), en cuyo marco dio a conocer los avances del cumplimiento a los proyectos estratégicos de la máxima casa de estudios en el estado.

Ante la presencia de titulares de las secretarias de la administración central y directivos de las 26 dependencias académicas de la UAT, el Rector Guillermo Mendoza destacó la importancia de abordar diversos tópicos relacionados con el desarrollo de acciones dentro de la universidad y su vinculación con la sociedad en general. Durante la reunión, la Dra. Rosa Issel Acosta González, Secretaria Académica de la Universidad, dio a conocer la calendarización de la capacitación en torno a la reforma curricular, misma que se impartirá a las distintas dependencias durante los meses de julio y agosto con el fin de divulgar la nueva perspectiva de misión y visión de la UAT, así como el origen y operación del modelo de sustentabilidad, los modelos educativo y académico y los elementos clave de la reforma curricular.

En otra parte de la agenda, la Dra. Mariana Zerón Félix, Secretaria de Investigación y Posgrado, abordó el tema del uso de los signos distintivos y la marca UAT, en donde además de destacar el posicionamiento de la marca registrada y su uso efectivo, mencionó que se está trabajando en el registro de las identidades de las escuelas, facultades y unidades académicas de la casa de estudios.

De igual manera, y en seguimiento a la vinculación que mantiene la universidad con cámaras empresariales, organismos de la sociedad civil, asociaciones de productores, así como organismos públicos y sociales, el Dr. Eduardo Arvizu Sánchez, Secretario General, dio un informe de las reuniones del Encuentro Conecta que se han llevado a cabo en Victoria y Tampico; así como una calendarización de los próximos eventos.

El funcionario mencionó que dentro del reporte de actividades del proyecto Conecta, setenta y seis organizaciones conforman la carta de intención y se han desarrollado 37 iniciativas. En este sentido detalló que se realizarán tres encuentros más: el 14 de julio en el campus Mante, el 8 de septiembre en Reynosa y el 22 de septiembre en Nuevo Laredo.

Por su parte también, el Rector Guillermo Mendoza destacó que se trabaja en los preparativos para el regreso a clases presenciales en agosto de 2022, para lo cual se está fortaleciendo la implementación de los protocolos sanitarios con el propósito de salvaguardar la integridad y salud de la comunidad universitaria.

