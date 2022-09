Martha Isabel Alvarado

Victoria, señorea

.-Nadie de Reynosa en el próximo Gabinete

.-Predomina Victoria, en 1er. círculo de AVA

.-Los de PVEM, ¿estarán ‘verdes’ de coraje?

.-Tamaulipeco dueño de la mina, ¿absuelto?

Tal como se esperaba, el gobernador electo de Tamaulipas, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA anunció en conferencia de prensa efectuada en Ciudad Victoria, los principales nombramientos del equipo que lo acompañará a partir del 1 de octubre.

Llama la atención que en la primera lista de nombres que dio a conocer Villarreal Anaya, no aparece nadie de Reynosa.

Es decir, que los equipos de la ex alcaldesa MAKI ORTIZ, del ex súper delegado JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, de la diputada federal CLAUDIA HERNÁNDEZ y el ex Senador OSCAR LUEBBERT, no lograron colocar a su gente, al menos en el primer círculo.

En el caso de la ex alcaldesa Maki Ortiz, ella incluso se ufanó de que Reynosa fue la plaza que más votos aportó a Villarreal Anaya en las urnas, y lo publicó en un gráfico de redes sociales.

Durante la semana pasada escuchamos el rumor de que un colaborador cercano de José Ramón Gómez Leal, su Contador de confianza MARCELO SIERRA, podría ser designado Contralor Estatal.

Sin embargo, dicha posibilidad no se confirmó, pues como titular de la Contraloría del Estado fue designada NORMA ANGÉLICA PEDRAZA MELO, Doctora en Administración, de Ciudad Victoria.

Mientras que en la Secretaría de Administración quedará a cargo JESÚS LAVÍN VERÁSTEGUI, que se ha desempeñado como coordinador del equipo comisionado para la entrega-recepción.

Río Bravo, pueblo chico usualmente ‘marginado’ cuando de nombramientos de primer nivel se trata, fue colocado en primera línea de un ‘plumazo’, con la designación de “El Calabazo”.

En tiempos de campaña, seguramente nadie imaginó que HÉCTOR VILLEGAS GONZÁLEZ, alcalde de Río Bravo, ocuparía una importante posición en la estructura gubernamental.

Pero ya vemos que, como tocado por una ‘varita mágica’, “El Calabazo” Villegas, de pronto, empezó a ejercer “de facto” como Secretario General de Gobierno, y a partir del 1 de octubre lo hará ‘de jure’, al tenor de los nombramientos anunciados ayer.

Mucho se comentó en aquellos días de campaña, que el ex alcalde de Nuevo Laredo, CARLOS CANTUROSAS sería llamado a encabezar la Secretaria General de Gobierno, pero su nombre no apareció entre los anunciados ayer por el gobernador electo.

Se supone que un plan “B” para el ex alcalde de Nuevo Laredo, era la encomienda de la Oficina del Gobernador, pero dicha posición fue asignada a NORBERTO BARRÓN BARRAGÁN, quien realiza funciones de secretario particular con Villarreal Anaya, desde que era Senador.

La gran mayoría de los próximos funcionarios estatales anunciados ayer, son de Ciudad Victoria, 9 para ser exactos. 1 de Río Bravo, 1 de Matamoros, 1 de Tampico, 1 de Xicoténcatl y 1 de Nuevo Laredo.

Como ya lo hemos dicho, ninguno de Reynosa, pese a que esta ciudad es considerada la más importante de Tamaulipas, política y electoralmente hablando.

Nadie cercano al alcalde de Matamoros, MARIO LÓPEZ “La Borrega”, fue considerado en la integración del próximo gabinete estatal.

En el caso de la SEDUMA, según sabemos, los del Partido Verde ya sentían que la traían “en la bolsa”, y un probable titular de la misma sería KARL HEINZ BÉCKER HERNÁNDEZ, delegado nacional de ese Partido Político en Tamaulipas.

Pero a la mera hora, como titular de dicha Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, fue designada KARINA LIZETH SALDÍVAR LARTIGUE, quien según sabemos, es cercana al alcalde de Victoria, EDUARDO GATTÁS BÁEZ.

A simple vista, Gattás fue el único alcalde que pudo ‘acomodar’ a alguien de los suyos en el próximo gabinete. ¿Y los demás?.

Respecto al alcalde de Altamira, ADRIÁN OSEGUERA, no habría mucho compromiso que digamos, considerando que en ese municipio Morena perdió las elecciones para gobernador.

A diferencia del actual régimen estatal en el que predominó Reynosa, en el que viene, ‘el balón’ lo traerán los de Victoria.

Finalmente anotaremos que, para sorpresa de muchos, al que “agarró” la Fiscalía General de la República, FGR, para procesarlo como ‘dueño’ de la mina El Pinabete, de Coahuila, donde quedaron atrapados 10 mineros en agosto pasado, fue a CHRISTIAN SOLÍS, identificado por los lugareños como ‘prestanombres’.

Parece ser, que con algún probable “arreglijo”, la libró el tamaulipeco LUIS RAFAEL GARCÍA-LUNA ACUÑA, catalogado como el verdadero propietario del citado pozo de carbón, al que la CFE otorgó contratos por 74.5 millones de pesos.

CONTRAFUEGO: Mucho ‘wannabe’ con dolor de panza.

Hasta la próxima.