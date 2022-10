Martha Isabel Alvarado



La elección extraordinaria



.-La Senadora Lupita, “no da golpe”

.-PRI, prefiere que no haya elección

.-“JR”, puesto para la extraordinaria

.-“La Borrega” tocado por la fortuna



No a todos en Tamaulipas agrada la idea de que se realice una elección extraordinaria para Senador, a fin de cubrir la vacante que dejó FAUSTINO LÓPEZ VARGAS, ante su lamentable deceso.



Uno de los que no están muy de acuerdo, es el dirigente del PRI tamaulipeco, EDGARDO MELHEM SALINAS, quien refiere que, para organizar una elección extraordinaria se ocupan recursos que el INE no tiene, máxime con tantos recortes de la Cámara de Diputados.



El también diputado local originario de Río Bravo, habla de las 4 mil 300 casillas que se tendrían que instalar en todo el estado, como si se tratara de una elección para gobernador.



Más bien, Melhem es de la idea de simplificar las cosas. Por ejemplo, de llamar a la suplente de la también Senadora por Tamaulipas, LUPITA COVARRUBIAS CERVANTES, para cubrir la vacante dejada por su compañero de fórmula.



Así lo dijo Melhem Salinas durante su participación (este lunes) en el programa “Reporteros en La Mesa”, conducido por LUIS ALONSO VÁZQUEZ, en el que se abordaron diversos temas.



A ese respecto, comentamos a Melhem Salinas que su propuesta para cubrir la vacante del Senado no parece la mejor, considerando que poco o nada se sabe de la Senadora Lupita Covarrubias, a quien casi no se le ve por Tamaulipas.



Ya no se diga de su suplente, de la que no conocemos ni el nombre.

Quizá porque la Senadora Lupita Covarrubias es una mujer de más de ochenta años, es que se la lleva demasiado calmada, y prácticamente “no da golpe”. Y si acaso lo da, no se sabe.



Quién se iba a imaginar que alguien con el perfil de la maestra Lupita podía ganar un escaño en el Senado. Pero así es la política.



Retomando lo expuesto por Melhem Salinas en “Reporteros en La Mesa”, él señala que posterior a los dos pasos que tendrán que darse en el caso de Faustino López: 1.-La declaración de la vacante por parte del Senado y 2.-La convocatoria que emita el INE, tomarán las decisiones en su Partido.



Lo anterior, bajo el entendido de que el Senado podría declarar la vacante (que tiene que ser votada por el Pleno) en la sesión inmediata, o en el tiempo que considere, que podría extenderse hasta un mes o más.



La idea del PRI tamaulipeco es contender con un candidato propio, salvo que el Comité Ejecutivo Nacional indique ir en alianza con algún otro Partido.



A propósito de la elección extraordinaria, quien ya anda muy ‘acelerado’ es el ex ‘súper delegado’ de los programas del Bienestar, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, “JR”.



Incluso, ya hasta logotipo tiene el ex funcionario federal, y sólo estaría esperando a que le den “luz verde” por parte de Morena, llegado el momento.



Otro que también quiere, pero manifiesta: “hay que esperar”, es el alcalde de Matamoros, MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, La Borrega, que ha disfrutado de las mieles de la política a más no poder.



Siendo prácticamente un desconocido, a La Borrega le tocó “un balón a modo”, como fue el que DANIEL SAMPAYO declinara ser el candidato de Morena a la alcaldía de Matamoros en 2018, estando ‘palomeado’ ya para ello.



Veremos pues, si la candidatura de Morena al Senado, de cara a la elección extraordinaria, resulta otro ‘golpe de suerte’ para “La Borrega”, o le toca al ex delegado desesperado, “JR”.



Otro que seguramente quiere, pero no se sabe si sigue ‘vivo’ (políticamente), es el ex alcalde de Nuevo Laredo, CARLOS CANTUROSAS, quien durante varios años no se ha dejado ver en público, ni siquiera en la toma de protesta de AMÉRICO VILLARREAL.



Aquí lo publicamos hace algunos días, que Canturosas declinó el ofrecimiento de ser asesor de “El Calabazo”, HÉCTOR VILLEGAS, Secretario General de Gobierno. Y cómo no.



Retomando lo del deceso del Senador FAUSTINO LÓPEZ y el comentario que hizo durante su servicio fúnebre el coordinador de los Senadores de Morena, RICARDO MONREAL, acerca de que le extrañaba no ver más acompañamiento de alcaldes, legisladores y dirigentes de su Partido en ese lugar, puede que haya un motivo.



Y ese sería, que el ahora extinto legislador sólo hacía equipo con la ex alcaldesa MAKI ORTIZ y con su hijito CARLOS PEÑA ORTIZ, a los que no les fallaba en ninguno de sus eventos. Veremos si los “Makitos” corresponden con algún apoyo a la viuda y los huérfanos del Senador. Margen de hacerlo, lo tienen.



CONTRAFUEGO: “Con el ingrato, no tengas trato”.

Hasta la próxima.