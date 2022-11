Martha Isabel Alvarado



Elección extraordinaria en puerta



.-Alista Senado, declaratoria de vacante

.-En febrero, fecha probable de elección

.-Una “prietita en el arroz” del Gabinete

.-PAN tendrá candidato antes del día 10



Según se sabe, es muy probable que en el curso de esta semana emita el Senado de la República la declaratoria de la vacante que el legislador tamaulipeco FAUSTINO LÓPEZ VARGAS, dejó al perder la vida en un percance carretero el pasado 8 de octubre en Zacatecas.



De hecho, podría ser hoy mismo cuando se realice la declaratoria, toda vez que en esta fecha (8 de noviembre) se cumplen los 30 días que establece la ley de la materia para tal efecto.



De concretarse lo anterior, la fecha tentativa para la celebración de la elección extraordinaria sería el mes de febrero, salvo lo que determinen las autoridades electorales.



Bajo ese orden de cosas, el dirigente del PAN en Tamaulipas, LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, El Cachorro, refiere que al interior de su Partido se encuentran en pláticas para escoger a su candidato.



Señala Cantú Galván el 10 de noviembre como la fecha probable en que llegarían a una conclusión sobre su abanderado, es decir, esta misma semana. ¿Será?.



Habría que subrayar, que el PAN no tiene mucho de dónde elegir, pues muchos de sus cuadros más conocidos se encuentran marcados por una o varias derrotas electorales.



Seguramente esgrimirá El Cachorro, aquel manido argumento de que “en política, ni las derrotas ni las victorias son para siempre”. Pero dependerá del candidato con el que vayan al frente.

Como se ha manejado en diversos medios informativos, una posibilidad sería que el PAN postule al ex gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA de cara a la elección extraordinaria, al no encontrarse impedido, jurídicamente hablando.



¿Sería una buena oportunidad para que las empresas de medios de comunicación recuperen algo de lo que quedó ‘pendiente’?.



Sin duda, las circunstancias cambiaron para el PAN en Tamaulipas.



Eso sí, el mejor cuadro con que cuenta Acción Nacional en esta entidad, a juzgar por sus resultados, es el alcalde de Tampico, CHUCHO NADER NASRALLAH, pero hasta donde se sabe, no ha mostrado interés en contender para Senador.



La semana pasada, Nader se dejó ver “como pez en el agua”, alternando con el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, con quien compartió mesa en el festejo del 35 aniversario del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas, CIEST, efectuado en Tampico.



Sin duda, un buen logro del presidente del CIEST, ÍÑIGO FERNÁNDEZ GARZA, el haber reunido a políticos de buen nivel y distinta denominación política, empezando por la mesa principal.



Pero como se dice vulgarmente, “nunca falta el prietito en el arroz”, aunque esta vez más bien fue ‘prietita’, con el tremendo berrinche que hizo en el evento la Secretaria del Trabajo, OLGA SOSA RUIZ.



Al percatarse que no había un personificador con su nombre en la mesa de honor, Sosa Ruiz montó en cólera, y acto seguido, reclamó a los organizadores.



La dinámica del evento, era que los Secretarios del gabinete estatal allí presentes, se distribuyeran en las distintas mesas para que departieran con los empresarios adheridos al CIEST, pero en el caso de Sosa Ruiz, ella se negó a hacerlo, y se marchó del lugar antes de que iniciara el evento.



Trascendió, que el gobernador Villarreal Anaya fue informado (por parte de los organizadores), de que a una secretaria de su gabinete no le pareció el lugar que le asignaron y se había retirado. A lo cual el mandatario respondió, que no se preocuparan por eso.



Se le olvidó a Sosa Ruíz que ya no está el que le cumplía todos sus ‘caprichos’, su ‘padrino’ el extinto empresario SERGIO CARMONA.



Como diputada federal, del PES, Olga Sosa votó a favor de la extinción del Fondo Nacional de Turismo, FONATUR, que entre otros destinos promovía el turismo hacia Tampico. ¿Y ahora quiere que el sector empresarial del puerto le brinde un sitio de honor?.



Hoy a las 4:00 de la tarde habrá sesión de Cabildo en Reynosa, en la cual se hará la designación del nuevo Contralor Municipal, que podría recaer en la persona de FEDERICO SOTO. Veremos qué cara le ponen sus compañeros a la primer Síndico MARÍA LUISA TAVARES, luego de la tremenda nota que dio el fin de semana.



Nos platican que la suplente de la señora Tavares, RUTH AZENETH ACEVEDO FERNÁNDEZ, es esposa del coordinador de Turismo municipal, ERICK STANFORD, ex vocero del Ayuntamiento.



