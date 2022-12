Marco Antonio Vázquez Villanueva

Chafearon los alcaldes…

Reza el viejo y conocido refrán que al buen entendedor pocas palabras y el gobernador Américo Villarreal fue parco en las mismas, “somos el cuarto Estado que más recursos regresa a la federación”, les dijo a los alcaldes de la región centro de Tamaulipas en una reunión que sostuvo con los mismos para diseñar un plan de rescate para los municipios que ellos gobiernan.

Aunque muchos presidentes municipales ni cuenta se dieron, la realidad es que fue un regañó severo, como dicen en la calle, duro y a la cabeza, quizá no le puso nombres, pero ni se requieren porque basta ver las calles en los municipios, los problemas en la recolección de basura, la oscuridad de sus colonias y hasta los problemas que tienen con los trabajadores para entender que no necesita ni traducción el mismo.

Es probable que los alcaldes tengan de excusa al anterior gobierno que fue indolente con toda esta región, pueden argumentar mil cosas en su defensa, incluso que hasta los bloquearon, sin embargo, es un hecho que su única chamba es gestionar recursos y supieron que hacer o no debieron quedarse de brazos cruzados.

Hay algo más, ya en los municipios no bastará con tener muchos recursos disponibles sino saberlos utilizar, cuidarlos para la ciudadanía, es decir, que una vez que comience a dar frutos este plan de rescate deber afinar sus prioridades.

Mire, en el caso de Victoria el alcalde Eduardo Gattas habla de que en su administración se han invertido más recursos que en las dos anteriores y eso apenas en el primer año de gobierno, por supuesto que no lo dudamos, es más, hasta le damos la razón en ese aspecto, el problema es que por las condiciones de Victoria no se nota el dinero que supuestamente le han inyectado, las calles en las colonias están destrozadas, hay fugas de agua y de drenajes por todas partes, la oscuridad todavía se vive hasta en el centro de la ciudad, se tuvo un ahorro en quitarle el aguinaldo a los trabajadores, pero quien sabe que vaya a pasar con las finanzas públicas cuando lo tengan que reponer, cuando las autoridades les den la razón a los mismos y a quienes están despidiendo sin razón, aunado a ello el problema político en que se meterán, en plena elección, porque la protesta de los sindicalizados hace unos días es muestra clara de que siguen en su lucha, será otra carga política que podría provocar desencuentros que nos perjudiquen a todos, y de eso hablamos, de que lo siguiente debe ser un trabajo que se proyecte para beneficiar a las mayorías, que estas lo noten y, sobre todo, sin dañar a los trabajadores.

Quizá pasa lo mismo en el resto de los municipios de todo el Estado, alcaldes invirtiendo dinero, pero el mismo no se nota porque los recibieron en condiciones deplorables o no lo supieron gastar o, peor aún, municipios que fueron saqueados, con la complacencia o no de la autoridad municipal, y que ya no saben que hacer ni cómo reaccionar porque se les vendrá el mundo encima en las primeras auditorias de este gobierno sobre el recurso estatal que se gastaron durante este año.

Por lo demás, la ventaja es que este domingo 4 de diciembre la administración estatal en pleno, encabezada por quien manda en Tamaulipas, se sentó con todos los alcaldes, seguro les dijeron donde hay dinero, es claro que debieron proponerles diseñar proyectos, es más, ojalá hayan proyectado capacitarlos en esa materia para que el dinero no se siga regresando porque ya se vio que los ediles no pudieron y eso resulta criminal.

Vaya pues, es aplaudible que el Estado tome las riendas en buen momento, será mejor que pueda capacitar o vigilar constantemente a todos los ayuntamientos para que aprovechen el recurso, porque le insisto, es criminal que se regresen recursos a la federación cuando en todos los municipios se padece de calles horribles, pueblos oscuros, problemas con la basura y hasta de una atención digna para sus trabajadores.

Por lo pronto, el regaño ya se les dio a los alcaldes, ojalá lo entiendan e inviertan dinero de hoy en adelante en mejorar la administración pública, que entiendan que no se trata solo de quedar bien con los amigos sino con quienes son capaces de dar resultados, eso por lo menos para que ya no se regresen recursos que nos hacen mucha falta, y si, ese mero acto nos abre los ojos a los ciudadanos y nos muestre que chafearon los alcaldes en su primer año, pero no solo en la zona centro del Estado sino en casi todo Tamaulipas…

ESTAREMOS POR ENCIMA DE LAS DIFERENCIAS DEL PASADO… El gobernador Américo Villarreal Anaya refrendó su vocación municipalista y llamó a hacer a un lado las diferencias ocasionadas por razones de orden político, para aprovechar el momento histórico y propiciar un cambio profundo y positivo para todas y todos los tamaulipecos.

Al reunirse con 12 alcaldes y alcaldesas en la presentación del Plan de Apoyo a la Región Centro de Tamaulipas, este domingo en el Polyforum de Victoria, el gobernador del Estado junto con la presidenta del Sistema DIF estatal María de Villarreal y el gabinete legal y ampliado, aseguró que Tamaulipas y sus municipios están por encima de todo.

“Es absurdo y contrario a la ética en el servicio público, utilizar las posiciones del poder gubernamental para lucrar económicamente, imponer decisiones en beneficio de unos cuantos o dañar a quienes piensan distinto que nosotros”, dijo.

“Eso es una cosa del pasado”, afirmó.

Tras escuchar las principales carencias, prioridades y los proyectos para mejorar las condiciones de bienestar en los municipios de Abasolo, Casas, Güémez, Hidalgo, Jiménez, Mainero, Padilla, San Carlos, San Nicolás, Soto la Marina, Villagrán y Victoria, Américo Villarreal aseguró, que esta reunión sirve para construir juntos la visión regional de la zona centro del Estado.

“Este diálogo que estamos consiguiendo con los ayuntamientos es una nueva fortaleza de la transformación de Tamaulipas”, mencionó.

Agregó, que desde el primer día de su mandato se ha esforzado en lograr una sinergia que facilite las cosas, que permita reunir esfuerzos y recursos para que los planes de desarrollo y las obras que requiere cada uno de sus municipios, caminen más rápido.

“Tenemos mucho en común, deseamos que nuestra gestión trascienda, queremos hacer lo correcto por y para nuestra gente, y para ello debemos unir esfuerzos, para que este momento en el que nos toca servir, pase a la historia por sus buenos resultados”, aseveró.

En su mensaje, el gobernador destacó el diálogo fructífero, la nueva agenda de trabajo y relaciones con el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus colaboradores, lo que ha permitido tener en marcha un plan de apoyo para el estado y respaldo para los grandes proyectos.

Asimismo, hizo un llamado a conseguir un clima de unidad y entendimiento necesarios para alcanzar la transformación, la justicia y el bienestar que este gobierno quiere llevar a todas y cada una de las regiones de Tamaulipas.

FESTEJO PRENAVIDEÑO EN LA UAT… Con la finalidad de estrechar lazos de compañerismo y armonía, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ofreció el tradicional festejo prenavideño al personal docente sindicalizado del Campus Victoria, presidido por el rector, C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, acompañado de su esposa, la C. P. Imelda Sustaita de Mendoza.

En el desarrollo de las actividades celebradas en un centro social de esta capital, estuvo presente el Mtro. Luis Gerardo Galván Velazco, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Académicos de la UAT (SUTAUAT), y titulares de los planteles universitarios.

En su mensaje, el rector felicitó a los docentes, pues su labor ha sido fundamental en los logros alcanzados por la Universidad, luego de hacer referencia a la reforma de planes y programas académicos que se están haciendo con el propósito de contar con servicios educativos acordes a los tiempos modernos, y asegurar a los jóvenes un futuro laboral más prometedor.

“Estamos trabajando en los planes y programas para tener una oferta educativa más adecuada a lo que requieren nuestros tiempos y para eso los necesitamos a todos ustedes, sabemos que sin ustedes no es posible hacerlo”, indicó.

Asimismo, mencionó la importancia de convivir en el encuentro prenavideño, luego de más de dos años de pandemia, por lo que expresó su deseo de que esta temporada gocen junto a sus familias de unas felices fiestas de fin de año.

“Que tengan la mejor de las navidades y un 2023 que venga lleno de muchas cosas buenas, de todo corazón se los deseo”, expresó.

Por su parte, Galván Velazco agradeció a la Universidad por ofrecer ese tipo de celebraciones, que son muy importantes para la comunidad académica, debido a que promueven el compañerismo y el compromiso con la institución.

El dirigente del SUTAUAT señaló que, luego de más de dos años de inactividad presencial, para los maestros es importante reunirse, de cara a la fuerte actividad en materia educativa que plantea la administración central para el próximo año.

Cabe mencionar que, dentro de los festejos tradicionales que la UAT ofrece a su personal académico, el rector y su esposa estuvieron también en Tampico, presidiendo el convivio con los docentes del Campus Sur; y de igual forma se desarrollaron dichos eventos en localidades de la zona norte.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com