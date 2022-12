Martha Isabel Alvarado



Color de hormiga



.-Afluencia de Registros en Morena

.-Acuden ‘JR’, La Borrega y Erasmo

.-Se le amontonó la chamba a M.D.

.-Gattás amaga contra “Xico” y Pilar



No es por intrigar, pero se le amontonó la chamba al dirigente nacional de Morena, MARIO DELGADO CARRILLO, con dos importantes candidaturas que tendrá que procesar en modo exprés.



Será el 12 de diciembre próximo, el Día de la Virgen de Guadalupe (que equivale a uno de los símbolos de ese Partido Político), cuando deberán quedar definidas la candidatura a gobernador de Coahuila, así como la de Senador por Tamaulipas.



Quizá, la menos complicada de las dos para Delgado Carrillo, sea la relacionada con la elección extraordinaria de Tamaulipas, considerando que se podría decantar por su “amiguis”, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO que, a no dudarlo, parece ser su favorito.



En el caso de Coahuila, sí que la tiene “color de hormiga” el dirigente nacional de Morena, ante la evidente confrontación ‘a morir’, entre dos aspirantes considerados finalistas.



Estamos hablando del Senador ARMANDO GUADIANA TIJERINA, también conocido como “El Rey del Carbón” por ser proveedor ‘estrella’ de ese producto en la zona minera de Coahuila, y del subsecretario de Seguridad federal, RICARDO MEJÍA BERDEJA.



Por principio de cuentas, Mejía Berdeja es cuestionado por no cumplir con el requisito de residencia, presuntamente, pues durante los años recientes ha estado avecindado en Acapulco, Guerrero, además de tener su base laboral en la Ciudad de México.



Pero todo parece indicar que AMLO quiere a Mejía Berdeja en la boleta del proceso electoral de Coahuila a realizarse el domingo 4 de junio del 2023, y si es así, Mario Delgado tendrá que ver “en qué palo se trepa” para que eso sea posible.



Lo anterior, con todo y que Mejía Berdeja no ha logrado dar buenos resultados en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de la “4-T”. Tan sólo el fin de semana se registraron 233 asesinatos violentos.



Lo que son las cosas. Tanto que se señala al gobierno federal de Morena, y al presidente LÓPEZ OBRADOR, de propiciar la polarización entre los mexicanos, y ese sería el factor que le perjudicaría internamente como Partido en Coahuila.



Lo peor del caso, es que la polarización entre los bandos del Senador Guadiana y del subsecretario Mejía Berdeja, abriría una coyuntura que podría favorecer a la alianza PRI, PAN, PRD y su abanderado MANOLO JIMÉNEZ, ex presidente municipal de Saltillo.



No hay que olvidar que, en Coahuila, el PRI es gobierno.



Por cuanto hace a los registros de Morena para la Senaduría por Tamaulipas, que cumplieron ayer su primera etapa y concluyen hoy martes a las 23:59 horas, la respuesta fue nutrida.



Entre los aspirantes que cumplieron dicho requisito, vía Internet tal como lo estipula la convocatoria: el alcalde con licencia de Matamoros, MARIO LÓPEZ, La Borrega, así como el diputado federal de Ciudad Madero, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO.



Además del ex súper delegado JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, “JR”, que anunció en sus redes sociales haber cumplido el requisito.



Por su parte, el ex alcalde de Nuevo Laredo, CARLOS CANTUROSAS, a la hora de elaborar estas líneas se mantenía analizando la situación, para decidir lo concerniente a su registro.



Tan socorrido estuvo esto de los registros de Morena para la elección de Senador que, hasta FRANCISCO CHAVIRA MARTÍNEZ, que no hace mucho brindó su apoyo al panista FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA a cambio de una chamba estatal para su hermana DIANA, llenó el formato de solicitud y lo hizo público.



Se supone que el ex diputado local plurinominal y candidato de Morena a la gubernatura en 2016, HÉCTOR MARTÍN GARZA GONZÁLEZ, también solicitaría su registro. Ya lo confirmaremos.



En la capital victorense, el alcalde EDUARDO GATTÁS BAEZ, emanado de Morena, hizo declaraciones en el sentido de que interpondrá demandas legales contra sus antecesores de Acción Nacional, PILAR GÓMEZ y XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, por los “pendientes” que le dejaron en las arcas municipales.



Con 14 meses y pico que lleva al frente del Ayuntamiento victorense, cualquiera diría que ya se tardó Gattás en proceder contra los susodichos, que ya deben haberse acostumbrado a la impunidad.



A todo esto: ¿Cómo va la Contralora Estatal, NORMA ANGÉLICA PEDRAZA MELO, con los funcionarios de la administración estatal cabecista que “se fueron con todo y mecate”?.



CONTRAFUEGO: ¿Son lentos, pero seguros?.

Hasta la próxima.