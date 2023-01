Monreal garantiza que no habrá abucheos contra Sheinbaum, Ebrard y Adán Augusto en reunión plenaria

AGENCIAS

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, garantizó respeto y que no habrá abucheos para Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno; Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores y Adán Augusto López Hernández, durante su participación en la X Reunión Plenaria de Morena en el Senado, que se realizará el próximo 31 de enero.

En entrevista, el líder parlamentario informó que hay un acuerdo avalado por todos los integrantes del grupo mayoritario, para tratar en igualdad de circunstancias a Sheinbaum, a Ebrard y a López Hernández, pues las y los senadores de Morena “tienen un alto nivel político y no se va a alterar en esa reunión”.

“No va a haber ni abucheos, ni gritos, ni consignas, todos vamos a ser tratados con respeto, a todos los vamos a tratar con respeto y escuchar la propuesta sobre su responsabilidad, o incluso, sobre su aspiración”, aunque sí podrá haber “aplausómetro” y “el que quiera aplaudir más de la cuenta lo puede hacer”.

Ricardo Monreal aseguró que la invitación a Claudia Sheinbaum para participar por primera vez en la plenaria fue una idea y un gesto de cortesía política que él propuso y que avaló el grupo parlamentario.

Adelantó con la jefa de Gobierno no habrá temas vedados y uno de ellos podría ser la situación actual del Metro.

Sobre el caso de la ministra Yasmín Esquivel y el plagio de su tesis profesional, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado señaló que “yo no soy juez, no soy Ministerio Público y no soy Torquemada. Vamos a esperar que los procedimientos administrativos y jurisdiccionales se lleven a cabo, porque no me gusta hacer leña del árbol caído ni sumarme a juicios de linchamiento de nadie ni contra nadie”.

Dijo que lo que le interesa es que este hecho se aclaré. “Me entristecen hechos como este, pero siempre busco la verdad”, reconoció, pero subrayó que “una golondrina no hace verano, la UNAM está por encima de este tipo de circunstancias esporádicas que se presentan”.