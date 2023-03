Martha Isabel Alvarado

‘No es venganza, es justicia’

.-A casi 6 meses, 42 denuncias “en pausa”

.-Gattás, ‘perdonador’ con sus antecesores

.-Senador CDV lanza delicadas acusaciones

.-Lupita y “JR”, ausentes de la Cámara Alta

No es por intrigar, pero el actual gobierno de Tamaulipas ya va para seis meses de haber entrado en vigor, y no hay un solo ex funcionario de la anterior administración que haya sido llamado a rendir cuentas ante las autoridades.

¿Será que ni una sola de las 42 denuncias penales de las que tanto se habla, registra avances?.

Quizá, el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, IRVING BARRIOS MOJICA, por sus vínculos con el anterior gobierno (que le confirió esa ‘chamba’) no tenga mucho interés en agilizarlas.

Pero en todo caso, para eso está la apoderada legal del gobierno TANIA GISELA CONTRERAS LÓPEZ que, se supone, se las sabe de todas, todas. A juzgar por su currículum, que es muy ancho.

Dos casos muy emblemáticos de presunta corrupción que forman parte del pasado reciente, serían los de XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI y PILAR GÓMEZ, ambos ex alcaldes de Victoria.

En días pasados, la alcaldesa de Nuevo Laredo, CARMEN LILIA CANTUROSAS y su Cabildo, ventilaron un tema de presunta corrupción, vinculado a la adquisición de terrenos en los que se edificaría el World Trade Center, por parte del anterior Ayuntamiento encabezado por ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR.

Cualquiera diría que el alcalde de Victoria, EDUARDO GATTÁS BÁEZ tiene a mano muchos más elementos que aportar para que la justicia llame a “Xico” y a Pilar, pero por algún motivo está dejando correr el tiempo y no concreta nada. ¿Va a esperar a que prescriban?.

Y qué decir de la Contralora Estatal, NORMA ANGÉLICA PEDRAZA MELO, de quien se dice, es una mujer preparadísima, pero hasta hoy mantiene un bajo promedio de efectividad.

“No es venganza, es justicia”, dice el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA al referirse en las entrevistas al tema de las 42 denuncias penales contra ex funcionarios. Sólo falta que su equipo le responda, para llevar ese dicho al terreno de los hechos.

Por otro lado, en el Senado de la República, durante la sesión ordinaria celebrada este miércoles 15 de marzo, ocurrió algo inusual: el senador panista ISMAEL CABEZA DE VACA pidió el uso de la palabra desde su escaño, para referirse a un punto de acuerdo de su autoría.

Señalamos lo de inusual, porque no se tiene registro de que este Senador panista por Tamaulipas haya sido muy participativo en tribuna, desde que su llegada a la Cámara Alta en 2018, por la vía de primera minoría.

Esto fue parte de lo expuesto por el Senador Cabeza de Vaca: “Quiero decirles que, en tan sólo cinco meses, de octubre al día de hoy, han desaparecido en Tamaulipas mil 443 personas, de las cuales 292 son mujeres, es decir, que en Tamaulipas el día de hoy, en esta administración, desaparecen 9 personas al día”.

Y agregó: “Quiero destacar también la vergonzosa actuación del gobernador ante la liberación del líder de la columna armada Pedro J. Méndez, quien tiene claros vínculos con el cártel del Golfo, vínculos reconocidos por el general secretario de la Defensa en una mañanera”.

Qué raro que al aludir al Secretario de la Defensa Nacional, el Senador panista no lo haya citado por su nombre: LUIS CRESCENCIO SANDOVAL. ¿Why?.

Qué raro que el Senador panista haya ‘olvidado’ que el personaje al que aludió de la columna “Pedro J. Méndez”, fue aliado del PAN en 2016, en las elecciones para gobernador de Tamaulipas.

Concluyó su intervención el Senador panista, diciendo: “El gobernador Américo Villarreal, en aras de llegar al poder, pactó con el crimen organizado”.

“El que afirma, está obligado a probar”, establece un principio general de Derecho.

Como es lógico, esperábamos que, ante estas infamantes afirmaciones del Senador panista, salieran ‘al quite’ los Senadores de Tamaulipas pertenecientes a Morena: el flamante JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL y la veterana LUPITA COVARRUBIAS CERVANTES.

Y por cierto, ¡oh, sorpresa!. Tanto doña Lupita como “JR”, justificaron su inasistencia a la sesión, para venir al glamour del Informe.

CONTRAFUEGO: “Con esos amigos…”.

Hasta la próxima.