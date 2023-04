Marco Antonio Vázquez Villanueva

Aunque sea al río…

Hecho de carne y hueso le tengo pavor a las balas, tampoco me agrada la violencia y menos me gusta, como dice el común de la gente, ponerme en el tocadero, sin embargo, soy de los convencidos de que nos toca cambiar nuestra Entidad y no podemos encerrarnos a que suceda por un milagro.

No, nadie hará el trabajo de pacificarnos si no le entramos nosotros con fe, si no empezamos a tomar las calles, plazas, sitios de recreo y todos los espacios como de quien son, nuestros, ocuparlos antes de que lo vuelvan a hacer otros.

De que le hablo, de que vienen días de vacaciones, la Semana Santa que nos invita a reflexionar, pero, sobre todo, a tomar aire, meditar y luego darle con más fuerza para adelante a nuestros asuntos como es la política y la administración pública.

Le insisto, esto último viene después, lo urgente es pensar en vacaciones, con todo y los problemas sociales y económicos que vivimos pensar en salir un día, dos, los que sean y aún cuando duela en el bolsillo, pensar en hacer un sacrificio para irse al río, la presa, la montaña, el mar u otro sitio donde sus hijos se diviertan a bajo costo.

Aproveche que Tamaulipas es de los Estados más bellos en el país, tiene sus reservas ecológicas, ríos y playas, sus pueblos mágicos, lo que usted desee para pasar un día, un par de días o lo que alcance con su presupuesto.

Ahora, y muy en serio, no gaste lo que no tiene, no se quiera lucir, menos se le ocurra endeudarse para presuntamente gozar sus vacaciones, mejor piense en algo que todos los suyos disfruten y esté al alcance de su bolsillo.

Una cosa más, a usted que tendrá descanso en su centro de trabajo aproveche el tiempo para la reflexión, para encontrar respuestas a los problemas que tenemos casi todos, los económicos, de seguridad, violencia y ojalá en este periodo nos toque la suerte de entender que no podemos seguir viviendo como estamos, que merecemos estar bien y para ello debemos dejar de hacer como que nunca paso nada o seguir permitiendo a nuestros hijos ir por el mundo sin seguir reglas.

Acepto, tenemos violencia en nuestras calles como para irnos así como así, pero esta no desaparecerá hasta en tanto no entendamos que somos parte del problema y lo más importante de la solución, que podemos trabajar con nuestros gobiernos y meternos de lleno en la política para que todo se haga mejor, además, ya existe todo un operativo y este tiene que funcionar.

Ahí la importancia de tomarse unos días para descansar, reflexionar, como dice el poeta, a dónde vamos a parar, a dónde queremos ir.

Es Tamaulipas un Estado privilegiado, tan rico que sus habitantes deberíamos vivir, si no en la opulencia, con un trabajo bien remunerado y con la tranquilidad que da la paz, la seguridad, por eso la importancia de meternos de lleno al tema, a salir, a hacerle sentir a la gente que este pueblo es nuestro.

Hay vacaciones, muchos no tendremos para quedarnos, menos para irnos, sin embargo hay que aprovecharlas de la mejor manera, si puede salga que a Dios gracias todo tenemos a la mano, mar, río, montaña, cultura, artes, zoológico, cine, todo, ahora, si piensa quedarse en casa porque no tiene dinero no se frustre, con solo unos pesos aquí en la capital llegará al San Marcazo (un centro de conciertos a la orilla del río que cruza Ciudad Victoria) o lo que sus autoridades municipales o estatales le hayan organizado en su ciudad y le aseguro que no solo se va divertir con espectáculos de calidad, también le ayudará a reflexionar que somos muchos los buenos, que merecemos esta felicidad y que luego de la fiesta debemos quedarnos con ella.

INICIAN VACACIONES EN LA UAT Y SE PREPARAN PARA RECIBIR ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO… De acuerdo con el calendario escolar/administrativo 2023 de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), se dará inicio al periodo vacacional de primavera en todas las dependencias de esta casa de estudios en las zonas centro, norte y sur del estado, el cual comprende del 3 al 14 de abril de este año.

En ese contexto, por acuerdo del C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la UAT, con fundamento en el Contrato Colectivo de Trabajo y tal como lo marca el calendario oficial de la UAT, estudiantes, personal sindicalizado, docente y de confianza reanudarán labores el próximo 17 de abril.

El calendario también marca el 19 de mayo como fin del periodo de clases de primavera, teniendo como evaluaciones finales la semana que comprende del 22 al 26 de mayo y la entrega de actas de evaluación el 29 de mayo.

El 17 de abril inicia UAT su proceso de admisión para el periodo otoño 2023 Debido a la actualización que realiza la Universidad Autónoma de Tamaulipas en los programas académicos como parte de la nueva reforma curricular, se ha establecido el 17 de abril como fecha de inicio del proceso de admisión para el periodo de otoño 2023.

A partir de esa fecha, los solicitantes podrán realizar su registro en el programa educativo al que deseen ingresar, desde cualquier computadora, mediante el portal “Registro de aspirantes”, para lo cual necesitarán solamente contar con una cuenta de correo electrónico, CURP y RFC.

Aspirantes que deseen conocer la diversa oferta de programas de estudios de la UAT podrán consultarla mediante el apartado “Oferta académica” del portal oficial de la UAT: www.uat.edu.mx.

Asimismo, a través de sus respectivas páginas web y redes sociales, las facultades y unidades académicas de todos los campus de la UAT en las zonas norte, centro y sur del estado proporcionarán información y orientación sobre el procedimiento que deben seguir los aspirantes en el proceso de inscripción.

TAMAULIPAS EN TIAGUIS TURÍSTICO… La delegación Tamaulipas en la edición 47 del Tianguis Turístico de la Ciudad de México contó con expositores, asociaciones de hoteles, aerolíneas, tour de operadores, oficinas de congresos, mezcaleras y la participación de funcionarios estatales y municipales, que atendieron a los miles de visitantes, que acudieron al stand, llevándose una gran imagen de la entidad.

Tamaulipas fue uno de los destinos más solicitados y visitados por agencias y tour de operadores, interesados en generar nuevas rutas, programas y paquetes turísticos en la entidad.

En el cierre de este encuentro de negocios de la industria turística nacional, Tamaulipas firmó cuatro convenios de colaboración turística, con la finalidad de construir estrategias para el aumento del turismo en la entidad, así como en Nuevo León y San Luis Potosí, cuyo objetivo es concretar trabajos y colaborar en el impulso de acciones que permitan desarrollar de manera regional, la cooperación interinstitucional en el ámbito turístico.

También se lograron convenios con Houston Travel Fest, que integra turismo y cultura, con la participación de tour operadores y mayoristas de México y Estados Unidos, brindando una gran oportunidad de negocio para los dos países.

De igual manera se firmó con los Hoteles Misión, un convenio de colaboración, el cual tiene por objetivo fomentar y difundir acciones que contribuyan a mejorar la promoción turística, así como otorgar a las y los tamaulipecos y visitantes beneficios en materia de Turismo Social.

Otro logro importante obtenido por la Secretaría de Turismo, fue el anuncio de dos nuevas rutas aéreas, integrándose a Tamaulipas las aerolíneas, Aerus y Aeroméxico, potencializando así la conectividad del estado con la Ciudad de México, Nuevo León y otros estados del país.

En resumen, se rompieron todas las marcas posibles y si el resultado se mide en número de citas, participación de operadores, número de convenios y negocios, en el Tianguis Turístico de 2023, Tamaulipas tiene ya un récord histórico, atendiendo más de mil 200 reuniones de negocios.

La Secretaría de Turismo expuso los mejores productos y zonas de cada una de las seis regiones en las que se divide el estado, siendo los más ofertados por parte de los expositores los Pueblos Mágicos, las mezcaleras, turismo de naturaleza, aventura, sol y playa, gastronomía, artesanía y turismo de reuniones.

Para finalizar, en un ya tradicional evento de amistad, Tamaulipas junto con Michoacán, Nuevo León y Coahuila, fue anfitrión del festival de la Carnita Asada del Noreste 2023, un evento gastronómico que pone los mejores cortes de carne y el ya famoso cabrito de la región, atendiendo a más de 2 mil 500 invitados que degustaron, de la rica carne asada tamaulipeca.

