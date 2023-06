Jaime Lozano solo piensa en ganarle a Haití

AGENCIAS

Todos los halagos que le caen a Jaime Lozano, después de ganar el primer juego en su interinato con la Selección Mexicana, no le hacen mella ni para bien, menos para mal.

El Jimmy trabaja por el día a día, y lo que sigue es Haití, y después tratar de ganarla Copa Oro.

De lo que venga más adelante, se preocupará después: “Agradezco a los muchachos (el decir que quieren que se quede al frente del Tricolor); uno trata de ponerse en los zapatos de ellos, lo que más me gustaba (en su época de jugador), es que el técnico me diera herramientas para ganar el partido. Trato de facilitar la toma de decisiones, que no se dependa de uno dos jugadores que todos se luzcan”.

El siguiente paso es Haití, con el que comparten el liderato del grupo B de la Copa Oro: “Queremos ganar y no por casualidad, no porque las cosas salgan ni por suerte. Queremos que la idea se plasme mejor y jugar mejor que con Honduras. Haití es un equipo determinado, de mucha velocidad, que en cualquier minuto busca hacerte daño, así pasó en el juego pasado, hasta el final no dejaron de luchar”.

Por eso guarda las armas hasta el último minuto: “El equipo lo pienso hasta el último momento. Lo digo en serio. Me voy a dormir con un equipo y despierto con uno o dos jugadores que me saltan. Te puedo decir un equipo y salta otro mañana”.

Eso impulsa la competencia, “que es de todos los días. Por eso trato de darle a todos la misma información; me gusta ver a muchos entrenadores y eso me hace bastante bien. Como ejemplo, el balón parado con el cuadro titular lo practico y los que viene detrás no tienen idea de dónde pararse. En estos torneos cortos es difícil salir campeón con once jugadores, así que todos deben de estar listos”.

Y ante la insistencia de si quiere quedarse como director técnico oficial del equipo mexicano contesta: “Sólo pienso en el siguiente paso, las demás son decisiones que no me corresponden a mí ni a los jugadores. Todos depende de los resultados”.