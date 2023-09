Tamaulipas lleva 4 días sin homicidios dolosos, destaca vocero de Seguridad

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria.- El vocero de Seguridad Pública, Jorge Cuéllar Montoya, afirmó que en Tamaulipas se cumplieron 96 horas sin que se registrara ningún homicidio doloso.

En conferencia de prensa fue cuestionado sobre que presuntamente autoridades de Nuevo León culpaban a Tamaulipas por la violencia que sufren en aquella entidad, a lo que respondió: “Yo creo que no es recomendable ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio, es una opinión y las opiniones son respetables yo lo que sí veo es que hay que ver los números por que los números no mienten”.

Explicó que, según las estadísticas Tamaulipas se ubica entre las 2 entidades con menos incidencia delictiva y por debajo de la media nacional.

“Nuevo León está en el lugar 19 o sea es una diferencia importante y que además Tamaulipas está por debajo de la media nacional en 7 de los 8 delitos de alto impacto, también señalar que en Tamaulipas en estos momentos tenemos 96 horas sin un homicidio doloso en el estado es decir cuatro días consecutivos y en el mes hemos tenido varias ocasiones que tenemos 48 horas sin homicidio doloso. Nuevo León tuvo 30 en estos cuatro días y nosotros cero”, abundó Cuéllar Montoya.

Sobre el mismo tema, el vocero estatal de Seguridad Pública destacó que Ciudad Victoria, Tampico y Ciudad Madero, no han tenido ningún solo homicidio doloso en lo que va de septiembre, “y estoy hablando de tres ciudades de las más importantes, de las más grandes de Tamaulipas. Y yo creo que esto habla más de una opinión”.