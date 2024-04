Marco Antonio Vázquez Villanueva

El arte de viaticar…

Luego de siete años al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas por fin removerán a Olivia Lemus, se va como llegó, sin pena ni gloria, sin más mérito que seguir siendo amiga del prófugo Francisco N.

Para que se dé una idea de lo que le hablo, lo más trascedente en los siete años, lo que más llamó la atención de las actividades de la presidenta de la Codhet, fueron unas fotografías que subió a sus redes sociales donde disfrutaba su estancia en un hotel de cinco estrellas en la Ciudad de México, es decir, lo más llamativo fueron los lujos que se dio con el presupuesto de dicho organismo que se supone tiene otra finalidad.

En realidad, los siete últimos años la Comisión se convirtió en un elefante blanco, el último de ellos y más como un acto de supervivencia o reacción, tal vez con la única intención de proteger a su exjefe, quizá actuaron en dos o tres casos que al final terminaron en nada y párele de contar.

Presentaran números, exhibirán informes, dirán que la reynosense ha sido la mejor del mundo, sin embargo, lo que no podrán comprobar es que sus acciones hayan dejado un beneficio social, hayan protegido a alguien del Estado, menos si exigimos algunos ejemplos de estos hechos en sus primeros cinco años.

Para llorar, pero lo que contamos de la última presidencia de la Codhet no es un hecho aislado, al contrario, fue lo mismo de siempre, quizá Eduardo Garza Rivas se salve un poco pero el resto de los que ocuparon ese cargo utilizaron el organismo como si fuera una beca, es más, quizá entre ellos competían para ver quien se doblaba o era más lambiscón con los hombres del poder en turno.

Y por supuesto, en la calle se habla de muchos pecados en esa institución, de cómo se manejaban los presupuestos para los salarios, de los beneficiarios de los mismos, hay quien afirma viene una auditoria porque se presume que la presidenta y allegados son los más favorecidos de estas acciones, pero bueno, esos son rumores y ya la verdad ira saliendo conforme pasa el tiempo, acuérdese que hay facultades para revisar hasta cinco años atrás la forma como se ejerció el dinero público de dicho organismo.

Los rumores es lo que lleva a pensar que no cambio en nada, que no ha cambiado nada la Codhet, que dicho organismo, como siempre, solo sirvió para exhibir complicidades y protección a los actos del gobernador y secuaces en turno, trabajaron con seriedad en contadas ocasiones y su mayor esfuerzo era mandar a dos o tres empleados a “impartir cursos” a escuelas, a veces, a policías de diversas corporaciones, por supuesto, en nada cambiaron las cosas, le podríamos jurar que los policías y funcionarios públicos le tienen más miedo a la cámara de un celular que a los funcionarios de la Codhet, que si han modificado conductas en algunos aspectos es porque se sienten vigilados no por un cambio de cultura o sepan sus derechos y obligaciones.

El caso es que el Congreso del Estado ya abrió la convocatoria para sustituir a Olivia Lemus, un punto bueno de los escasos que ha tenido la presente legislatura, ahora esperamos que elijan para suplirla a un hombre o mujer con suficiente solvencia moral y de conocimientos como para poner a funcionar a ese organismo de manera adecuada.

Exacto, ojalá elijan a alguien que pueda aportarle algo a Tamaulipas, que no piense que adquirirá una beca para vivir como reyezuelo, que no solo vea la oportunidad de especializarse en el arte de viaticar sino en la forma de crear cultura de derechos humanos en Tamaulipas de tal forma que este gobierno estatal que se precia de humanista tenga en el pueblo su mejor aliado como ha sido hasta hoy…

CASO MANTE EN LA MAÑANERA… El doctor Américo es un hombre decente y respetable afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hizo un nuevo reconocimiento al trabajo del gobernador Américo Villarreal Anaya y destacó que en la entidad, se ha reducido mucho el número de homicidios y de incidencia delictiva y se puede probar.

Durante la conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional y cuestionado sobre lo ocurrido en Ciudad Mante, Tamaulipas, el mandatario señaló que es un lamentable y doloroso caso, pero no está así Tamaulipas y reiteró su respaldo al mandatario estatal.

“El doctor Américo Villarreal en una palabra es decente, es un hombre, respetable y respetado, eso es todo. Como no es candidato él puedo decirlo, pero sí es de lo mejor que tiene Tamaulipas y hemos estado trabajando muy bien con él, mucho muy bien y vamos a seguir trabajando con él”, expresó.

Agregó: “Voy a repetir lo que siempre he dicho aquí desde antes de la campaña, yo felicito al pueblo de Tamaulipas por el gobernador que tienen, porque el doctor Américo Villarreal es un hombre recto, íntegro, trabajador, humano, honesto, es lo mejor que ha habido como gobernante en Tamaulipas en décadas, un estado que ha tenido no muy buena suerte en cuanto a sus gobernantes”.

El presidente aseguró que tras enterarse de los hechos en donde perdió la vida el candidato a la alcaldía de Ciudad Mante, estuvo al pendiente y posteriormente, fue informado de que ya se detuvo a un responsable.

En su conferencia, el presidente expuso que Tamaulipas está por debajo de la media nacional en cuanto a homicidios dolosos, cifra que pasó de 851 en 2018 al inicio de su gobierno a 365 en 2023 y 29 durante el presente año.

Agregó que las cifras en Tamaulipas se repiten con una tendencia a la baja en delitos como robos y secuestros.

ANUNCIA NUEVA GIRA POR TAMAULIPAS PARA PONER EN MARCHA OBRAS

“Hemos estado trabajando muy bien con el gobernador, mucho muy bien y vamos a seguir trabajando con él”, dijo y dio a conocer que una vez que concluya el proceso electoral realizará una nueva gira por Tamaulipas para poner en marcha obras como los hospitales de Ciudad Madero y Tampico, la planta de licuefacción en Altamira y la construcción de la Agencia Nacional de Aduanas en Nuevo Laredo.

SUBE UAT EN EVALUACIONES DE RESIDENCIAS MEDICAS… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través de su Facultad de Medicina de Tampico Dr. Alberto Romo Caballero, elevó su posición en el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) y reafirmó su liderazgo como la mejor institución en Tamaulipas en la formación de especialistas médicos.

En esta edición del ENARM, la Facultad de Medicina de Tampico de la UAT ha mejorado notablemente su posición en el ranking nacional, al pasar del número 84 en 2022 al puesto número 62 en 2023, lo que refleja el compromiso continuo de la institución con la excelencia académica y la formación integral de sus estudiantes.

Este logro cobra aún mayor relevancia al considerar que las egresadas y egresados de la Facultad de Medicina de Tampico se han ubicado en el primer lugar entre todas las escuelas y facultades de medicina de Tamaulipas en el ENARM 2023, lo cual demuestra el compromiso y la dedicación tanto del estudiantado como del cuerpo docente.

El ENARM es una evaluación crucial para los médicos que aspiran a acceder a programas de residencia en México, y el desempeño sobresaliente de la Facultad de Medicina UAT en este examen subraya la calidad y rigurosidad de su programa educativo.

A nombre del personal directivo y académico de la Facultad de Medicina Dr. Alberto Romo Caballero, su director, el Dr. Raúl de León Escobedo, expresó su satisfacción y orgullo por este logro y reconoció la dedicación reflejada en este significativo ascenso, además de exhortar al alumnado a continuar aportando su mejor esfuerzo para conquistar los nuevos retos que sin duda se van a concretar.

Con este destacado desempeño en el ENARM 2023, la Facultad de Medicina UAT reafirma su posición como líder en la formación de profesionales de la salud en la región y demuestra su capacidad para mantener los más altos estándares de excelencia académica en beneficio de la sociedad y del sector médico.

