López-Gatell engaña y “confunde a la opinión pública”: Gobernador de Tamaulipas

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria.- El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, afirmó que la pandemia del coronavirus no solo ha sido mal manejada por el subsecretario de salud federal, Hugo López-Gatell, sino que, “ha engañado al pueblo de México, mentira tras mentira, tras mentira, esto lo que genera es desconfianza y confunde a la opinión pública”.

Entrevistado en palacio de gobierno del Estado, recordó que los gobernadores no solo han manifestado su clara inconformidad entorno a las que considera incongruencias que se han dado con el vocero de dar a conocer cual es la situación de la pandemia en el país.

Citó como ejemplo, que cuando la Organización Mundial de la Salud está recomendando que se use el cubrebocas, “aquí el sabio este de Gatell resulta que dice que no hay necesidad que no funciona”.

García Cabeza de Vaca afirmó que las cosas no pueden seguir igual, “no se si sea por incapacidad, por necedad o por soberbia, pero la soberbia desafortunadamente les nubla la vista, no les deja ver más allá de sus narices lo que está sucediendo en el país”.

Añadió que, esa soberbia les tapa los oídos, porque no son capaces de escuchar las recomendaciones de los especialistas, de aquellos que les están diciendo qué medidas se deben de llevar a cabo.

“Y lo peor de esta soberbia desmedida que se caracteriza por parte de ellos, es que les suelta la lengua, dicen una bola de barbaridades día a día que confunden a la opinión pública”.

Es por eso, puntualizó, que 9 gobernadores de la Alianza Federalista firmaron un documento donde piden que se cambie al vocero, para que llegue una persona que realmente tenga las capacidades, con criterios adecuados, “y deje de pasar de ser un vocero en el tema de la pandemia, ahora resulta que es un vocero de temas políticos, cuando hoy en día nuestro país ocupa el tercer lugar mundial de muertes, a consecuencia del Covid”.

Sobre la reunión de la Conago con el presidente, dijo que probablemente será el día 19 en San Luis Potosí, con la presencia de los gobernadores de la Alianza Federalista, y los gobernadores emanados también de Acción Nacional (GOAN), donde se abordará el tema de la pandemia.

“En México hay serios problemas con el tema de la pandemia, le ha pegado seriamente a la economía, pero sin embargo, ha sido tal la soberbia que no han querido aceptar su realidad”.

Es por ello que exhortan al gobierno central a unir esfuerzos, capacidades, y recursos, “en lugar de seguir con esos proyectos faraónicos que no van a reactivar ninguna parte en sí, realmente, de la economía en el país, más que en unos lugares muy en particular, hoy en día tenemos que generar confianza, atraer inversión, para generar los empleos que hoy en día se están perdiendo”.

Francisco García Cabeza de Vaca cuestionó que, mientras el gobierno de Tamaulipas se empeña en generar confianza, en generar la seguridad de las carreteras, y traer la inversión, “pareciera ser que el gobierno central se empeña, le echa muchas ganas, todos los días, para demostrarle a los mexicanos y al resto del mundo que si hay manera de poder seguir peor, todos los días”.