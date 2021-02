Le salvan la vista a Melissa, niña de Reynosa

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Reynosa.- Cuando pintaban una casa, a la niña Melissa Lerma le cayó una mezcla de agua caliente con cal en su ojo izquierdo y comenzó un peregrinar de su familia para salvarle la vista.

El accidente ocurrió en Octubre del 2020 y después de un primer mal diagnóstico que tuvo Melissa, así como de muchos sacrificios, de tocar puertas y de recibir ayuda de maestros, amistades de su familia e instituciones como Club de Leones de Reynosa Internacional A. C, este miércoles 10 de febrero la niña por fin fue dada de alta.

Adela Lerma, madre de Melissa, relató que primero acudieron a un médico particular quien le dio un diagnóstico de úlcera en la córnea.

“El médico me dijo que mi niña necesitaba un trasplante de córnea, incluso yo estaba dispuesta a donarle a mi hija”, recordó.

Después acudieron la clínica La Carlota, en Nuevo León, donde también coincidieron que requería de un trasplante de córnea.

Afortunadamente para Adela y su hija, se comunicó con ella la maestra Marilú Jiménez, directora de la escuela primaria Artículo 123 donde la niña estudia, quien le sugirió que acudiera con el Club de Leones de Reynosa, para que la atendieran en la Clínica Oftamológica que tienen en Guadalupe Nuevo León.

Fue valorada, le dieron tratamiento y contrario a los primeros diagnósticos, no fue necesario que recibiera un trasplante.

“Mi hija está muy bien gracias a Dios, el doctor me dijo que va mucho mejor de lo que pensaba. Aunque no ha recuperado la vista por completo ya va mejorando”, expresó la joven, quien es madre soltera.

En esta lucha a favor de salvar la vista de Melissa, además del esfuerzo de su mamá, la han apoyado la directora de la primaria, con ayuda de los padres de familia y maestros, haciendo campaña para reunir recursos.

“EL RESULTADO ES MUY BUENO”: OFTAMOLOGO

El cirujano oftamólogo Saúl Mijares explicó que Melissa llegó con una quemadura corneal por una sustancia muy corrosiva para el ojo, “el día de hoy ya la dimos de alta, luego de tenerla con tratamiento antiinflamatorio”.

Dijo que quedó con una cicatriz corneal pequeña, que solo le causa un poco de miopía, “el resultado es muy bueno para este tipo de quemaduras”.

Sobre la posibilidad de un trasplante de córnea, el especialista señaló que no optaron por dicha opción porque la niña llegó con una inflamación muy severa, “en lo personal consideré que era adecuado primero ofrecerle tratamiento médico y buscar una opción más conservadora. Una cirugía de entrada era una decisión muy agresiva”.

-¿Qué procede?

“Le haremos su graduación de lentes, ya le mandé la receta y la estaremos vigilando durante dos meses para evaluar si existe algún cambio”, respondió.

El presidente del Club de Leones de Reynosa, Alfredo Juárez, se mostró muy contento con la evolución en el tratamiento de la niña de 6 años de edad.

“Sentí alegría, por la satisfacción de haber actuado y enviado a la niña con el especialista adecuado”, expresó.

Agregó que fue un caso que impactó a los especialistas y la familia no tuvo que pagar su traslado, “por tratarse de una niña de bajos recursos y la situación en que estaba, tomé la decisión de que fuera sin costo, igualmente en la Clínica Oftalmológica del Club de Leones en Guadalupe Nuevo León”.