Se suma Rigo Ramos con “Chuma” Moreno

Redacción InfoNorte

Reynosa.- El Partido Acción Nacional no tolerará más mentiras ni caprichos que perjudiquen a la ciudadanía, así lo mencionó esta mañana el Presidente del Comité Directivo Estatal, Luis “Cachorro” Cantú, en su visita a Reynosa.

En rueda de prensa, aseguró que el municipio fronterizo ha crecido con el trabajo de muchas generaciones de reynosenses, y no puede ser entregada a Carlos Peña, candidato de MORENA a la alcaldía, hijo de la actual alcaldesa Maki Ortiz.

“A la ciudadanía se le tiene que cumplir, sin mentiras, sin engaños. Ellos (Maki e hijo) no van a seguir gobernando esta hermosa ciudad, que les ha costado a muchas generaciones. No se la vamos a entregar a una familia soberbia y caprichosa. De eso estamos cansados”.

Asimismo, ante los medios de comunicación, el diputado de MORENA, Rigoberto Ramos Ordoñez, reafirmó su apoyo al abanderado del PAN a la presidencia. Dijo que “Chuma” Moreno es el mejor perfil, y quien tiene las mejores propuestas.

“Nos sumamos porque es la persona más idónea para manejar los recursos de Reynosa, con mayor capacidad, con más experiencia. No ha mentido, como el candidato de cuarta de MORENA, que no tiene ni siquiera el nivel para estar en una candidatura. Una persona deshonesta no puede manejar el municipio. Seguiremos apoyando abiertamente y al cien por ciento a Chuma”.

Finalmente, el dirigente estatal del PAN, agradeció el apoyo recibido por Ramos Ordoñez, quien representa la voz de los reynosenses, hartos de las traiciones de MORENA, y de imponer candidatos ajenos, asi como de un gobierno federal que se ha caracterizado por actuar con base a caprichos.