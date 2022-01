Renuncia “Truko” Verástegui; García Cabeza de Vaca designa a Gerardo Peña

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- Quien muy probablemente será el candidato a gobernador por la coalición PAN-PRI-PRD, César Verástegui Ostos, presentó hoy su renuncia como secretario general del Gobierno de Tamaulipas, y en su lugar fue designado Gerardo Peña Flores.

La renuncia de Verástegui Ostos se hará efectiva este viernes, para iniciar el proceso de precampaña con mira a las elecciones de este año.

Gerardo Peña Flores es considerado de todas las confianzas del Gobernador, pidió licencia como diputado federal para asumir esta tarea dentro del Gobierno de Tamaulipas.

Gerardo Peña Flores se ha desempeñado como Secretario de Bienestar Social (2016- 2019) en la presente administración; diputado Local y Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas (2019- 2021); diputado Federal y Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados (2021).

En entrevista previa con medios de comunicación, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca reconoció el trabajo desempañado por Verástegui.

“El trabajo que ha venido desempeñando el secretario general de Gobierno ha sido excepcional, ha sido un hombre que ha trabajado 24 – 7, a todo mundo le consta que ha mantenido la gobernabilidad y la estabilidad en el estado, ha estado muy involucrado en temas de materia de seguridad y eso habla muy bien del desempeño del encargo realizado hasta el día de hoy por el ingeniero César Verástegui, los resultados están a la vista”, expresó.

Ante la renuncia del funcionario para ir en busca de la nominación del Partido Acción Nacional como candidato a la gubernatura del Estado, el mandatario le agradeció a nombre de su gobierno y de los tamaulipecos la labor y el compromiso.

Y añadió: “Yo le deseo la mejor de las suertes al secretario en la encomienda que este lleve a cabo. No me queda la menor duda que el lugar donde él se ubique va a hacer, no solamente un buen trabajo, sino un extraordinario trabajo, así como lo ha hecho hasta el día de hoy como secretario general de Gobierno”.