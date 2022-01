Zertuche presionó a diputada con covid-19 para que fuera a sesión: Adrián Oseguera

Redacción InfoNorte

Ciudad Madero.- El alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera (Morena), calificó como irresponsable al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Armando Zertuche (Morena) por haber presionado a la diputada de su partido, Leticia Vargas, para que se presentara a la sesión de este jueves, a pesar de ser positiva de covid-19, y quien tuvo que ser hospitalizada por su estado de salud.

“Armando Zertuche, obligó a ir a la diputada Leticia Vargas, llena de covid, la obligó a ir al Congreso, hoy, porque pensaba que yo no la dejaba ir, porque tienen una ley estancada”, expresó por la mañana ante los medios de comunicación en Ciudad Madero.

Visiblemente molesto, el presidente municipal dijo que, “gracias a la presión que recibió Lety, la tuvieron que hospitalizar ahorita en Ciudad Victoria, porque no le creía que tenía covid; está hospitalizada ahorita en Ciudad Victoria, y la verdad no se vale, es una irresponsabilidad”.

Aseguró que le llamó al diputado Armando Zertuche pero no le contestó la llamada.

Oseguera explicó que, “ella se reportó enferma de covid, mandó el resultado, no se le creyó, que me iban a culpar a mi si no iba a ir, porque había reformas importantes que aprobar; ya me agarraron, que si no va un diputado de la zona sur es responsabilidad del alcalde”.

-O sea, ¿además de poner en peligro su vida, pone en peligro la de los demás?

“Imagínate los demás. Ya que la vieron en el Congreso, si váyase al hospital, imagínense nadamás”, respondió.

Le deseo pronta recuperación a la legisladora Leticia Vargas, “es fuerte, se va a recuperar, pero no hubo necesidad de hacer eso, ¿qué necesidad de presionarla? Cuando las leyes las hubieran sacado antes en el Congreso ellos mismos, entonces, obligaron a ir a Lety, Lety desgraciadamente fue porque pensaba que me iban a echar la culpa a mí y ahí están los resultados”.

Y pidió lo siguiente: “Que no politicen las cosas, que cada quien es responsable de sus actos, no me quieran culpar de los errores que ellos cometen, a mí no me quieran culpar, yo no me meto en el Congreso, si los conozco, a todas y a todos los conozco y me llevo muy bien, pero cuando algo les sale mal el culpable soy yo. No, no, no, yo tampoco me voy a quedar callado”.