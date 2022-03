Expulsan de Morena a las diputadas que apoyaron al PAN en el Congreso

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- El delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en Tamaulipas, Ernesto Palacios Cordero, anunció que las diputadas que apoyaron al PAN, para arrebatarles la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, ya no forman parte de Morena.

Aunque no citó sus nombres, esta tarde en rueda de prensa en Ciudad Victoria, Palacios afirmó que “desde el día de ayer, ya no forman parte de Morena; dejaron de coincidir y de practicar nuestros principios de no mentir, no robar y no traicionar, su conducta es totalmente incongruente con lo que significa la 4T”.

De esta forma se refirió a las legisladoras que presentaron su renuncia a la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Nancy Ruiz y Nayeli Lara. Aunque en su momento ellas afirmaron que no dejaban al partido, la tarde de hoy Ernesto Palacios dijo que ya no forman parte de Morena.

En la rueda de prensa estuvieron 14 diputados locales de Morena, incluyendo al ex presidente de la Jucopo y actual coordinador de la bancada, Armando Zertuche.

Sobre los otros dos ausentes en la rueda de prensa, Leticia Vargas y Jesús Suárez, se mencionó que no se les invitó porque respaldaron las recientes iniciativas del PAN.

A pesar de que el delegado anunció que ya no forman parte de Morena, Palacios Cordero dijo que más que una eliminación del partido se trata de una separación del proyecto de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aclaró que podrían conservar su militancia según las instancias internas, “que quede muy claro, las instancias resolverán porque son los órganos internos de Morena, que es en este caso lo que implica la Comisión de Honor y Justicia, de lo que aquí hablamos es un tema de más alta dimensión, se apartaron de los principios de Morena”.