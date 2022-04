Reitera “Truko” en Matamoros su compromiso con la seguridad

Redacción InfoNorte

Matamoros.- Tras sostener entrevistas con medios de comunicación, mesas de trabajo con sociedad civil, sector educativo, personajes de la política entre otros, el candidato de la coalición “Va por Tamaulipas”, César Verástegui Ostos, se reunió con cientos de empresarios de este puerto fronterizo.

El Truko les expuso la necesidad de trabajar en unidad para seguir fortaleciendo la seguridad en el estado porque sin ésta “no hay inversión y sin inversión no hay empleo, sin empleo no hay dinero, no hay prosperidad ni bienestar”.

En este sentido les reiteró su compromiso con la seguridad pública para dar certeza a las inversiones, tanto de capital local como nacional e internacional, que generan empleo y bienestar para miles de matamorenses y habitantes de municipios vecinos.

Coincidió en las áreas de oportunidad en la materia, y destacó lo que se han logrado de la mano de las corporaciones de los diversos niveles y de la mano de la sociedad civil.

Presentó sus propuestas en este renglón tan sensible para fortalecer las acciones de seguridad que permitan construir el Tamaulipas que todos queremos.

Fue muy honesto ante el nutrido grupo de empresarios matamorenses sobre lo que se puede hacer para fortalecer al municipio y a la entidad, asimismo les recordó que se necesita de la participación constante de la sociedad civil para lograr lbjetivos.

Sobretodo ante la política pública federal que ha echado abajo todo tipo de inversión y desarrollo en el país.

En este contexto les pidió que se dieran la oportunidad de conocerlo y que le permitieran conocerlos, que comprueben que es un hombre que cumple y es fiel a su palabra.