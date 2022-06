Me sentiría mal de subirme a un Ferrari, dice AMLO; “no me interesa el dinero, lucho por ideales”

AGENCIAS

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no aspira a acumular dinero, pues señaló que lucha por ideales y principios, y que es feliz con ese estilo de vida. Además, aseguró que se sentiría mal subirse a un Ferrari o hospedarse en un hotel de lujo.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador manifestó que de realizar estos actos no le produciría felicidad, sino al contrario, “me produciría remordimiento de conciencia”.

El Mandatario federal reiteró que nunca ha tenido una cuenta de cheques o de crédito.

“No me interesa el dinero, lucho por ideales, lucho por principios, siempre. Nunca he tenido una cuenta de cheques, nunca he tenido una tarjeta (de crédito), vivo con mi trabajo, no aspiro a acumular dinero, y también por eso -no quiero ofender a nadie, porque no todo el que tiene es malvado, pero yo soy feliz de esta manera, y lo pensaría de veras, y no quiero ofender a nadie, pero no me gustaría subirme a un Ferrari, ni siquiera de ir de acompañante, no me gustaría ir a un hotel de gran lujo, o sea, porque no me produce felicidad, al contrario, me produce remordimiento de conciencia”.

“Pero no estoy en contra de quien tiene un Ferrari, de quien tiene mansiones, no estoy en contra del que con esfuerzo con trabajo, de conformidad de la ley o que heredado una gran riqueza. No estoy en contra de ellos, para nada. Estoy en contra de la riqueza mal habida, estoy en contra de la corrupción, del saqueo. Me molesta muchísimo de cómo se robaban el dinero de las medicinas”, dijo.