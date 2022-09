Américo contará con todo el apoyo del gobierno federal: AMLO

AGENCIAS

Cd. de México. – El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su satisfacción por la resolución del Tribunal Electoral que reconoció el triunfo de Américo Villarreal y adelantó que el nuevo gobernador de Tamaulipas contará con todo el apoyo del Gobierno Federal.

“Yo estoy muy satisfecho y estoy seguro que el doctor Américo Villarreal sabe de la responsabilidad que tiene, no puede fallar, no puede quedarle mal al pueblo de Tamaulipas, tiene que hacer un gobierno ejemplar y nosotros lo vamos a ayudar en todo”, dijo.

“Es un hombre recto, de fortalezas, con arrojo, y sobre todo con buenas intenciones y yo deseo que sea un buen gobernador”, agregó.

En su conferencia mañanera de este jueves, López Obrador anunció que cumplirá con su compromiso de instalar en Nuevo Laredo la sede de la Dirección General de Aduanas para lo cual se construirá un complejo que incluirá instalaciones de Seguridad Pública.

“Vamos a hacer que continúen todos los programas que se están aplicando en Tamaulipas y otros programas más. Ya está en proceso lo de la rehabilitación de todas las aduanas del norte de Tamaulipas, se va a cumplir el compromiso de que la Dirección de Aduanas tenga como sede Nuevo Laredo se va construir un complejo aduanero, de seguridad pública en Nuevo Laredo y se va a apoyar a todas las ciudades fronterizas, desde luego la capital Victoria, Tampico, Madero, Altamira, la zona de El Mante que siempre ha quedado marginada, y los límites de Tamaulipas con San Luis, estoy muy satisfecho”, insistió.

El presidente destacó la trayectoria del doctor Américo Villarreal y aplaudió al pueblo de Tamaulipas, por ser “el actor principal en este proceso”.

“Se contó con un candidato como Américo Villarreal, una gente recta, limpia, una buena persona, porque si no, se lo acaban, a Américo le inventaron de todo, nada más que aguantó por su trayectoria de gente buena, íntegra, porque otro no aguanta una guerra sucia como la que se echó a andar”, indicó.

“Hubo campañas de desprestigio en contra de Américo Villarreal y al final se resuelve que no hay elementos, que no hay pruebas y que se respeta la voluntad del pueblo de Tamaulipas, eso es bueno, yo creo que se avanzó en el terreno democrático, se debe fundamentalmente al pueblo de Tamaulipas y no voy a dejar de reconocer que aún en un ambiente de intimidación, de violencia, salieron a votar y ahí estuvieron haciendo filas y fue el estado con mayor participación ciudadana en las elecciones de Gobernador”, mencionó.

En lo que respecta al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, el presidente López Obrador dejó en mano de las autoridades competentes su situación legal e insistió en que no habrá persecución política.

“Sobre la situación del gobernador que sale, eso corresponde a las autoridades, eso tiene que ver con la Fiscalía o con las instancias donde pueda haber denuncias, nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza, además considero que esas prácticas restan autoridad moral, autoridad política”, expresó.

“Que la autoridad competente actúe, que siempre sea de conformidad con la Ley, que no se fabriquen delitos, que se actúe con rectitud, con la verdad siempre”.

López Obrador consideró que lo más importante de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es que se evitó un conflicto postelectoral y que aguantaron presiones porque evidentemente había muchos intereses de por medio.

“Me da mucho gusto que no hubo conflicto postelectoral y que se reconoció el voto de los ciudadanos de Tamaulipas y creo que Tamaulipas y su pueblo merecen un mejor destino”, finalizó.