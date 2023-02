Se manifiestan a favor del INE en Tamaulipas

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- Con el grito de “El INE no se toca” la mañana de este domingo se realizaron manifestaciones a favor del Instituto Nacional Electoral, en las principales ciudades de Tamaulipas, como Tampico, Ciudad Victoria, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.

En Ciudad Victoria, a las 10:00 horas comenzaron a reunirse dos protestas de ciudadanos afuera del INE, una era encabezada por Cony Martínez Assad y la otra por integrantes de FRENA, quienes antes de las 11:00 horas respetuosamente apagaron las bocinas y se pasaron a apoyar al otro grupo.

Al tomar el micrófono, ante unas 200 personas, Martínez dijo que los ciudadanos que hoy salieron a la calle les dicen a los ministros de la Suprema Corte, “señores, hay un pueblo, hay una ciudadanía que dice, eh, no quiero comunismo, quiero democracia, quiero elegir estudiar o no hacerlo, quiero elegir trabajar o no hacerlo, pero a mí nadie me va a decir vas a ser pobre siempre, a mí nadie me va a decir si calzo un par de zapatos o decido andar descalza”.

Afirmó que es una fecha importante para todos los mexicanos, “porque la democracia que hoy estamos defendiendo es la de México”.

Al lugar llegó la diputada local del PRI, Alejandra Cárdenas, acompañada por su abuelita Bertha del Avellano, viuda del ex gobernador Enrique Cárdenas González.

“Que mayor ejemplo tengo yo que mi abuela, quien dijo yo conozco, he vivido, cuando ella era niña las mujeres no podían votar, hoy en día las mujeres podemos no solo ejercer nuestro voto sino ocupar posiciones de elección popular y ella me dijo yo quiero ir porque quiero defender la democracia”, expresó la legisladora priista.

También acudió el presidente del PRI estatal, Carlos Solís, el diputado local tricolor Edgar Melhem Salinas, el diputado federal del PAN Óscar Almaraz; algunos empresarios, ciudadanos y trabajadores del INE, quienes afirmaron asistir en calidad de ciudadanos. En el mitin a favor del INE predominó el color rosa en la vestimenta de las personas y en sus cartulinas y mantas.

En su participación, el ciudadano Antonio Echegoyen señaló que el señor que ocupa la silla presidencial está ahí, porque las elecciones que organizó el INE fueron justas, “manifestémonos con alegría y con energía, con la convicción de que somos ciudadanos libres y queremos seguir siendo libres; no nos gusta el comunismo”, expresó.

En Tampico, desde las 10:00 horas se reunieron y marcharon cientos de personas por la avenida Hidalgo de Tampico, dirigiéndose hasta la zona centro. Al frente del contingente rosa llevaron una enorme manta con la leyenda #MIVOTONOSETOCA.

Aproximadamente a las 11:15 horas la marcha llegó a la zona centro, a la Plaza la Libertad, en donde otros cientos de ciudadanos esperaban el contingente; principalmente protestaron en contra del Plan B de la Reforma Electoral.