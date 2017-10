Marco A. Vázquez – Ninguneados

Dicen que pueden ser 59 millones de pesos los que, prácticamente, alguien desapareció o fueron desviados de su propósito original, pagar aumentos a unos 20 mil maestros jubilados de Tamaulipas, a personas que sirvieron toda una vida laboral al Estado en materia educativa.

Este lunes un grupo de representantes de los maestros jubilados, liderados por Rodrigo Tavares y respaldados por Rigoberto Guevara Vázquez, dirigente de la Sección XXX del SNTE, la de Tamaulipas, tuvieron que recorrer las calles en busca de meter presión, de obligar al ISSSTE a fijar una postura al respecto, de que les devuelvan lo que es suyo.

Lo triste es eso, tener que ver a personas que ofrecieron toda una vida laboral al servicio de la educación marchando por las calles para exigir un pago que les corresponde y que no deberían regateárselos, ofreciendo disculpas a la gente por las molestias que provocan, teniendo que llegar a cerrar calles y tomar dependencias como el ISSSTE.

Y es más triste observar que además de dinero les están regateando u ofreciendo un servicio de salud que piden que mejore, que les ofrezca todos los medicamentos que requieren, que cumplan con sus obligaciones adquiridas al tiempo de retenerles cuotas o aportaciones precisamente para darle dignidad y salud a la vida de estos ex trabajadores.

La marcha se anunció desde la semana pasada, activistas como Lupita Perea, el mismo dirigente de los jubilados y el SNTE la hicieron pública al tiempo que anunciaban se haría presión hasta que les devolvieran lo que a ellos corresponde.

Según el dirigente de los maestros, Rigoberto Guevara Vázquez, más de 20 mil jubilados y pensionados no recibieron aumentos a sus sueldos en dos años, nadie sabe donde quedó el dinero y lo único que les han contestado en gestiones es que fue un error del sistema.

Cierto es, cualquier piensa que se lo robaron en el ISSSTE que es la institución obligada a atender estos pagos.

Más real es que no se trata de un daño hecho desde la delegación Tamaulipas, que incluso acá se hicieron gestiones para que llegará un alto funcionario del ISSSTE desde la Ciudad de México a pactar con los jubilados, a comprometerse a hacer los pagos en el tiempo más corto posible.

Le insisto, parece que alguien se robo ese dinero o quizá deba investigarse como puede darse que se “equivoque” un sistema y no se hagan los pagos correspondientes solamente a maestros jubilados, solo a quienes batallan más para defenderse por cuestiones físicas, de salud, a quienes pueden permitirse que pasen años sin que les hagan mucho caso.

Sin que sea un santo de nuestra devoción hay que ponerle una palomita al dirigente de la Sección XXX, Rigoberto Guevara Vázquez, reconocerle el acierto y la gestión al dirigente de maestros jubilados y pensionados Rodrigo Tavares, también hay que reconocer que en el ISSSTE Tamaulipas no cometieron la torpeza de callar ni dar trato inhumano a quienes no lo merecen aunque con eso no resuelvan el problema pero si hay que decir que atendieron la protesta.

Igual le insisto, el tema no es para poner dieces ni aplaudir a nadie, se reconoce el acierto de atenderlo pero eso no borrará nunca que han ninguneado a quienes no lo merecen, a los maestros jubilados y pensionados de Tamaulipas, que hasta hoy podemos decir que a 20 mil de ellos les han robado parte de su dinero y que todavía no se los regresan, más aún, que deberían compensarlos por todo el jineteo de esas sumas que, seguramente en un banco o en la bolsa de valores, a alguien hizo nuevo rico o le engordó más su cartera sin siquiera sudar un poco, nomás porque tuvo en sus manos un sistema que pudo hacer que “fallara” y robarle a los maestros jubilados de Tamaulipas.

En otras cosas… El Sistema DIF Tamaulipas que preside Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, entregó 145 prótesis dentales a adultos mayores de 65 años en condiciones de vulnerabilidad a través de los programas “Comer Mejor” y “Cambiando Sonrisas”, en coordinación con el Patrimonio de la Beneficencia Pública Federal y Estatal.

“Cambiando Sonrisas” es una campaña estatal de prótesis dentales permanente que impulsa y promociona el DIF Estatal en los 43 municipios, con el propósito de mejorar la calidad de vida y la igualdad de oportunidades para los Tamaulipecos

Estas prótesis dentales tienen un valor en el mercado de 18 mil pesos cada una, con ellas no solo se eleva su auto estima sino también el funcionamiento de su cuerpo, pues utilizarla, mejorará la ingesta de alimentos y por lo tanto, podrán aprovechar los nutrientes que tanto necesitan.

