Visión Empresarial

Jorge Pensado – El tamaulipeco de oro

Una semana y contando, es lo que lleva en reclusión, ya con auto de formal prisión, el ex gobernador de Tamaulipas Eugenio Javier Hernández Flores.

Quienes decimos ser católicos no podemos desear el mal a ninguna persona, mucho menos querer que lo lleven a prisión y causar angustia a sus seres queridos; cuando llegue al reino de Dios ya le enjuiciaran bajo las leyes del Señor, sin embargo, la justicia de los hombres nos acota y limita nuestro comportamiento social, de lo contrario cada uno de nosotros podría cometer cualquier delito sin ser juzgado.

La impunidad en México es avasallante, sin embargo una generación muy marcada de jóvenes gobernadores prácticamente asumieron que el Estado que gobernaban era suyo, que los ciudadanos éramos sus súbditos, que teníamos que rendirnos a sus caprichos, que su palabra era Ley y que se podían apropiar de propiedades, dineros públicos e incluso de la o el joven que quisieran.

Es fácil asumir que estos Gobernadores que hoy están bajo proceso judicial no pudieron dañar el patrimonio de una entidad ellos solos, requirieron de amigos, familiares cercanos, funcionarios públicos, notarios, empresarios y muchos otros que se prestaron a cualquier acto de corrupción.

Dice el dicho que es mas fácil reunir amigos para robar que para hacer el bien y estos Gobernadores en prisión o prófugos, incluyendo a los tamaulipecos, les toco gobernar tras la alternancia en la presidencia de la republica convirtiéndose en virreyes al romperse la dependencia presidencial que existió por ochenta años y en buena medida la CONAGO les permitió exigir más presupuesto de los últimos buenos tiempos de bonanza de PEMEX, dinero que prácticamente llegaba sin asignación y sin candados y fue usado prácticamente para engordar sus cuentas bancarias personales.

En la cárcel y en el hospital se conoce a los amigos, y a Eugenio lo han abandonado, pero pronto lo acompañaran otros.

El trato que se le ofrece es; asume el costo, no te extraditamos y en cinco años te dejamos libre para que disfrutes tu dinero…, pero entrégame a tus cómplices.

Duro golpe al grupo político que encabeza, duro golpe que se da en el proceso de amarre de candidatos para las próximas elecciones, golpe que fortalece al presidente del PRI en Tamaulipas y al grupo que representa y a quien lo encumbró, sin embargo el tricolor esta contusionado en la entidad y con poca capacidad de movilización.

En otra pista de este circo político de nuestro país, Margarita Zavala se registró como independiente y este lunes arranca en la búsqueda de 850 mil firmas que la apoyen , de los más de 40 independientes es la que con mayor facilidad los reunirá pronto , ya tiene una red en todo el país muy bien trabajada , así que con seguridad la veremos en la boleta electoral del próximo 1 de julio, y sin dudas será un duro golpe al PAN de Anaya lo que fortalecerá principalmente a López Obrador y al PRI de Meade o a quien registren como candidato presidencial.

Yo estimo que la duda que todos los que tenemos canas nos preguntamos es que hay realmente detrás de la salida de Margarita del PAN y su candidatura independiente , así como cual es el principal motor de la captura de Eugenio quien por años se burló de todos los tamaulipecos.

Así que yo creo que la duda es recurrente y bien fundada, de lo cual podemos hacer un gran número de hipótesis y “sospechosismo” cada uno de nosotros.

Los hilos que mueven la política y a los políticos en México son mas maquiavélicos que el propio “Príncipe”, así que seguro si usted piensa mal acertara , pero el tiempo nos dirá quien fue el beneficiario de todo ello y conoceremos al responsable.

Y si usted nota cierto acento en mis palabras al referirme al ex de Tamaulipas, y a pesar de que el perdón debe ser una cualidad de un católico, no dejo de recordar los días en que fui perseguido políticamente por Geño, al extremo de incluir a mi familia en el hostigamiento que se orquestó desde la esquinita lucubre del 15 Juárez.

Para rematar, alguien del actual gobierno “googleara” el nombre de los nuevos funcionarios que vienen de otras entidades del país, así como me pregunto si no habrá tamaulipecos capaces, y parece que la respuesta inmediata es NO a ambas inquietudes.