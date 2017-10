Martín Sánchez Treviño – Mas políticos saltarines

La dirigencia estatal de tricolor sigue sin dar color en el posicionamiento por la detención y encarcelamiento del ex gobernador Eugenio Hernández Flores, pero “el miedo no anda en burro”, en la conferencia de prensa reapareció Humberto Valdez Richaud ex alcalde de Reynosa, compadre de Tomas Yarrington y amigo de Hernández, confesó a algunos reporteros que se espantó cuando a su domicilio llegaron dos requerimientos del gobierno estatal, pensaba que eran una orden de presentación.

En la conferencia también estuvo presente Alejandro Etienne, se le cuestionaron por parte de la prensa su incapacidad para presentar una defensa de Hernández, pero solo justificó su tibio temperamento para establecer un contra ataque.

De “rebane” tomaron lo idea de que el PRI estatal presente una defensa legal a favor de Hernández Flores, imagínate dijo uno de los priístas, al jurídico del partido defendiendo a Geño, no saca ni a un borrachín del 2 Zaragoza. Los priístas dan la impresión de que tienen “la cola” muy larga.

Intrascendencias de ese tipo fue de las que se hablaron durante el encuentro de los medios informativos con la dirigencia del tricolor. Sergio Guajardo Maldonado sigue sin dar color para enfrentar las circunstancias de su partido y su respectiva militancia.

Sin embargo, Guajardo fue oportuno en filtras la lista de los posibles prospectos a las candidaturas a senadurías en las elecciones del 2018, no menciono a ningún ex gobernador ni parientes de estos, sino a ex colaboradores como Mercedes Guillen Vicente, Baltazar Hinojosa, Enrique Cárdenas, Edgardo Melhen Salinas, entre otros políticos “saltarines”.

Este martes es el cumpleaños de Hernández Flores, por lo mismo se espera afluencia en la cárcel de Victoria, además es martes de visita. La dirigencia del tricolor, argumenta que ha preferido desalentar a los seccionales que han mostrado disposición para hacer un plantón en el Centro de Ejecuciones y Sanciones.

Por su parte, la defensa del Ex informó ayer, que su cliente no será removido de la calzada de Tamatán ya que obtuvieron un amparo que impide lo contrario, como lo sugirió la secretaria de seguridad pública estatal a finales de la semana anterior.

Por otra parte, según estudios de aforo de la Comisión Nacional del Agua, los campesinos y usuarios de los escurrimientos de la Cuenca del Guayalejo ya se convencieron de que, en tiempos de estiaje, serán propicios para que los escurrimientos de la cuenta no lleguen a sus predios ni a los de algunos cincuenta parvifundistas.

Rubén Quiroga, titular de la gerencia regional golfo centro aseveró que no es falta de agua sino ausencia de un conducto apropiado para que a los campesinos del municipio de Jaumave tenga a tiempo un volumen de agua y satisfagan en sus predios de labranza su demanda de líquido.

Y aun cuando los demandantes aseveran lo contrario, la dependencia argumenta que los mismos productores coincidieron en que un volumen superior a los 600 litros por segundo, se pierden por cuestiones de carácter geológico, propio de esa región, es el argumento técnico y oficial.

La propuesta es que los gobiernos estatal y federal construyan una obra de infraestructura que permita a los campesinos y a los pequeños propietarios de Jaumave que el agua llegue a sus feudos y no se pierda en el trayecto de El Charco Azul a sus respectivos predios. Y el problema es más complejo en temporadas de estiaje, como la de este 2017.

En tanto que los limoneros son los menos afectados, porque extraen el agua de la fuente de abastecimiento a través de un ducto y por lo mismo, las pérdidas son mínimas, porque el líquido se conduce a través de un ducto que alimenta un sistema de micro aspersión. Del cual carecen los labriegos y parvifundistas.