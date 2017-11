Marco A. Vázquez – Se murió

Circula en las redes sociales un video que causa risa y que puede encontrar en esta liga https://www.youtube.com/watch?v=XtMzaDhvvyc se trata de la parodia de “la embajada Bronco Nuevo León” para documentar a todo aquel que quiera ingresar a su territorio, obedece el mismo a la aprobación de una ley en el Congreso de aquel Estado para impedir la libre circulación en su territorio de carros que no tengan placas con el cerro de la silla.

De inicio la ley fue promovida por El Bronco, el gobernador de Nuevo León que ahora dice quiere ser presidente de la República por la vía independiente y la misma contenía el cobro de trámites para todos aquellos que desearan tener un permiso para circular con sus coches en Nuevo León, los había por 60 días, tres meses, seis, un año y ya dependiendo el sapo era la pedrada.

En su exposición de motivos El Bronco dijo al Congreso que con vehículos sin placas o con placas de otros Estados que no estaban debidamente controlados se cometían delitos de todo tipo, desde las famosas ejecuciones y secuestros hasta el robo y demás.

Obvio que la medida olía a la urgente necesidad del gobierno de Nuevo León de recaudar dinero, pretendían cobrarle a todo aquel que quisiera pisar su territorio u osará cruzar por sus carreteras argumentando medidas de seguridad, sin embargo tenía el clásico tufo a algo así como cuando usted se encuentra en la carretera o en cualquiera de nuestras ciudades un retén que pretende evitar el tráfico de armas o drogas, lo revisan de pies a cabeza y al final terminan por pedirle mordida o multarlo porque carece de licencia vigente o su coche tiene placas y engomados vencidos.

Para desgracia de El Bronco el Congreso del Estado le aprobó su iniciativa pero no le permitió cobrar los permisos para circular que pretendía hacerle a tamaulipecos y todo mexicano que no viviera en su territorio, el permiso se podrá obtener vía internet sin costo alguno para el ciudadano.

Para desgracia de México el acto solo exhibe que nos gobierna la locura, que se ha perdido el sentido común y que cualquier loquito o grupo de loquitos, que cualquier gobernador o Congreso local, pueden violentar nuestro sagrado derecho a circular libremente en territorio mexicano y a no ser molestados por semejante acción a menos de que existan órdenes judiciales al respecto.

Lo peor es que el ejemplo puede generalizar esta clase de actos en Legislaturas y gobiernos locales, darle armas a los corruptos para, violentando la Constitución, exprimir al ciudadano que no tiene otra cosa que necesidad de trasladarse de un sitio a otro o el gusto y dinero para hacerlo.

Exacto, también ofende que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no actúe y sancione a quien cree tener el mundo en sus manos nomás porque lo hicieron goberndorcito o diputado.

¿Qué va a pasar?, pues que seguramente cuando entre en vigor esta ley en Nuevo León todo policía, transito, u autoridad local parara por las veces que se le antoje a quien tenga carros con placas de Tamaulipas o cualquier otra Entidad, luego de ello vendrá la clásica petición de documentos o el descubrir que las llantas van calibradas a menos o más de lo que debe ser y las multas al por mayor o las mordidas.

Si, también da tristeza que se quiera hacerle creer al pueblo que la violencia e inseguridad se van a reducir violentando los derechos del ciudadano mexicano, a impedir un acto amparado por la Constitución como es el libre tránsito, vaya, es una mentira lo que argumenta el gobierno, sus problemas se inseguridad no se resolverán cobrando o impidiendo a la gente circular por ciertos territorios sino mejorando los sistemas de salud y educación, capacitando mejor a sus elementos policíacos y poniéndole inteligencia y no, no tendrán resultados nomás porque exhiben su pobreza mental y que en su cerebro ya murió la última neurona.

En otras cosas… El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca firmó con el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Gonzalo Hernández Licona, un convenio de colaboración con el cual este organismo federal descentralizado asesorará en el diseño del modelo de monitoreo y formación del recurso humano para mejorar el desempeño en la medición de variables de las carencias sociales de las familias tamaulipecas.

“Someterse a la evaluación externa, acatando lineamientos y aplicación general, es no sólo deber, sino también una convicción de mi gobierno”, señaló.

El Ejecutivo Estatal instaló y tomó protesta a los integrantes de la Comisión Estatal de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

A esta instancia a la que se sumarán los talentos, capacidades y voluntades de todas las Secretarías del estado para impulsar y evaluar los programas y políticas sociales que permitan mejorar la toma de decisiones para reducir la pobreza en el estado.

Ante esta visión y trabajo que realiza el Ejecutivo Estatal, el Secretario Ejecutivo del Coneval, hizo público un reconocimiento al gobierno de Tamaulipas por el interés y conocimiento de los temas de pobreza y desarrollo social que se ha visto en su inicio de la administración.

“Hacía mucho tiempo que no había mucho interés en Tamaulipas en los temas de valuación, en los metas de medición y eso es bienvenido en un país y en un estado democrático”, puntualizó Hernández Licona.

