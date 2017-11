Humo Blanco

Clemente Castro González – Para largo el caso “Geño”

Insisten los abogados del ex gobernador, EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, en que las acusaciones hacia su cliente-peculado y lavado de dinero-, son prefabricadas.

“Los testigos no pueden identificarse: no puede platicarse con ellos y contradecir su dicho y eso es muy conveniente para la fiscalía del estado”, sostuvo ANTONIO COLLADO MOCELO, el abogado estrella que lleva el caso del ex mandatario, mismo que se encuentra recluido desde el pasado seis de octubre en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) Victoria.

Con respecto a lo que se dijo sobre su retiro del caso, señaló que eso no era verdad y que seguía adelante, al igual que desmintió las presuntas amenazas que habrían recibido. “Eso no es cierto”, señaló, al tiempo que se mostró confiado en las autoridades federales y del estado.

Por lo pronto, HERNÁNDEZ FLORES seguirá en el reclusorio y no se espera que logre su libertad en el presente año.

Y es que de librarla de los delitos que se le imputan a nivel de la entidad, tendrá que esperar lo del proceso de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos, algo que aún no se tramita. Sin embargo, hay un plazo de 60 días para concretarlo y éste vence a mediados de diciembre del presente año, lo que no quiere decir que en ese lapso se concrete la petición.

Pero aparte de eso se tiene pendiente 14 posibles demandas que, a decir de COLALDO MOCELO, todavía no tienen conocimiento especifico de en que consisten.

El encuentro con representantes de medios se dio afuera del CEDES Victoria, hasta donde llegó el reconocido abogado, a las 10:00 horas y salió casi a las 14:00 horas, porque acudió al juzgado segundo en materia penal.

Ahí lo que se trató fue lo de la revocación de un recurso jurídico por parte del juez, cuyo significado es que le echaron abajo una petición de testigos a la defensa.

Implica que dentro de dos o tres semanas se sabrá si procede el trámite legal llevado a cabo por COLLADO y su colegas.

Alega la defensa que se trata de conseguir testimonio de a quienes estuvieron presentes cuando los testigos rindieron declaración, ya que de los seis declarantes, en que se basa la parte acusadora, sólo uno

esta con vida y tiene 82 años y, por si fuera poco, éste se enteró de oídas de la presunta inversión de HERNÁNDEZ FLORES en el terreno de Altamira que es una de las acusaciones que mantienen preso al EUGENIO, acorde al abogado.

Por lo pronto, el ex gobernador permanecerá en prisión, sin mayor riesgo, aunque aceptaron que tiene altas y bajas en cuanto su estado de ánimo.

A propósito, alguien que visito ayer al detenido fue JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ FLORES, “El Chóforo”, el cual no quiso responder a preguntas de los periodistas que se encontraban ahí, a la puerta del CEDES.

Hasta donde se sabe, a el ex jefe del ejecutivo sólo lo han ido a ver parte de sus familia, hermanas y hermano. No así sus amigos, que los tiene.

En otro tema le comentamos que, éste martes, se dio la rueda de prensa del Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabezada por SERGIO GUAJARDO MALDONADO, dirigente del organismo.

Parte de lo que se abordó en dicho encuentro fue lo relativo a los alcaldes de su partido y lo de la posible reelección.

Según el líder tricolor nadie tiene seguro tal posibilidad y, además, señaló que tampoco ninguno de los ediles de sello tricolor han levantado la mano.

La declaración contradice lo que el propio SERGIO había señalado en fechas recientes, cuando sostuvo que ÓSCAR ALMARAZ SMER, de Victoria y otros munícipes andaban fuertes para repetir.

Por lo pronto, el dirigente dio a conocer que están por concretar lo de la reorganización de las estructuras municipales del tricolor y se preparan para convocar a foros desde los cuales se perfilará la plataforma del PRI para las elecciones del 2018.

Mientras esto sucede en el feudo priista, en el Partido Encuentro Social (PES) andan en la exigencia de que se transparente el dinero que cedieron los institutos políticos de lo que les tocaba de prerrogativas para apoyar a los damnificados por los terremotos del pasado mes de septiembre.

Pide que la Secretaria de Hacienda de santo y seña sobre el uso que se hace de los recursos.

AL CIERRE

En el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) se concretó que los candidatos a presidentes municipales tendrán como tope de campaña la cantidad de dos millones 879 mil 066 pesos con 98 centavos.

Correspondió al consejero presidente, JESÚS HERNÁNDEZ ANGUIANO, precisar que corresponderá al Instituto Nacional Electoral (INE) revisar la aplicación de los recursos públicos y privados que se gasten en las contiendas.

Sin salirnos de lo electoral, tenemos que la consejera, TANIA CONTRERAS LÓPEZ, estableció que mientras menos candidatos independientes más les toca del monto de las prerrogativas destinadas para su proselitismo.

Lo cierto es que, aquellos que andan por la libre no son bien tratados desde el punto de vista económico en cuanto al recurso público.

Pero tampoco se les facilita la oportunidad de acreditar su candidatura en tanto que deben tener el respaldo en firmas del 3 por ciento de los integrantes de la lista nominal. Desde luego que eso no es cosa menor.