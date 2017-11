Descartan cancelación de vuelos hacia la ciudad de México

Por Alfredo Guevara

Las líneas aéreas que han decidido cancelar sus vuelos, como el caso concreto de Volaris de Reynosa a la Ciudad de México, ha sido por estrategia, toda vez que como en cualquier negocio, pretenden ofrecer ese mismo servicio a nivel internacional.

Con excepción de Reynosa, en el resto de los aeropuertos internacionales de Matamoros, Nuevo Laredo, Victoria y Tampico, las empresas no han manifestado su intención de suspender sus vuelos, confirmó el Subsecretario de Turismo José Luis Martínez Portilla.

Precisó que la empresa Aeroméxico trabaja con números negros, de tal forma que no descartó la posibilidad de que se trate de rumores o falsas especulaciones, en las que aducen que podría dejar de prestar sus servicios en la Ciudad de Matamoros.

“Específicamente en Matamoros lo que hemos descubierto es que por la línea aérea no hay ninguna mención, todo es pura especulación oficialmente no nos ha llegado información, también nos estamos enterando que opera con números negros entonces no vemos por qué quizá haya otros motivos que no estamos enterados pero si nos dimos inmediatamente a investigar y a preguntar tenemos citas con la línea aérea de aeropuertos” apuntó.

De hecho, comentó que si bien la misma empresa en Nuevo Laredo había suspendido uno de los dos vuelos de esa ciudad fronteriza a la Ciudad de México, lo volverá a programar a partir de enero del próximo año.

Negó que las empresas aéreas atraviesen por problemas como una baja en la demanda por parte de los usuarios y contrario a ello, insistió que cuando deciden suspender vuelos, lo hacen por estrategia

“No es que sean problemas, son estrategias de mercado, están apostando más a los vuelos internacionales, nosotros entendemos que al final de cuentas es negocio y ellos ahorita son parte de su estrategia no solo fue Reynosa fue en algunos otros lugares” abundó.

Martínez Portilla refirió que las empresas aéreas en el aeropuerto internacional de Tampico están operando de manera ordinaria, en tanto que en Victoria se está dialogando con la empresa que ofrece sus servicios a la Ciudad de México para conseguir mejores precios para los usuarios, algo que de cierta forma, representa la mayor queja.