Pide PRI información de ex alcaldes que tienen cuentas públicas pendientes

Por Alfredo Guevara

A ciencia cierta, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso local desconoce en qué condiciones se encuentran las cuentas públicas del Gobierno, los 43 alcaldes y organismos público descentralizados, a las que la Auditoria Superior del Estado (ASE) les hizo observaciones que deben solventar a más tardar el 30 de noviembre.

Rafael González Benavides, diputado local del PRI, dijo que hasta ahora los legisladores no han sido convocados ni por el ASE y menos por la Comisión de Vigilancia que preside Joaquín Hernández Correa con el propósito de ser informados, de cuales ex alcaldes del Partido se encuentran en esa situación y por consecuencia, no se les han aprobado sus cuentas públicas.

De entrada consideró muy aventurado, el hecho de que la Auditoria haya objetado toda la cuenta pública de ayuntamientos, sobre todo porque hay observaciones menores que se pueden solventar, aunque hay alcaldías en las que no es la misma filiación política, que no han mostrado disposición para entregar la información requerida a quienes terminaron su encomienda constitucional.

“Hemos hablado con algunos ex alcaldes del PRI, con el objeto de ver que es lo que podemos hacer en la Comisión de Vigilancia con respecto a las cuentas públicas que no han sido aprobadas por la Auditoria, pero en éstas se encuentran del partido, como de Acción Nacional” señaló.

González Benavides dijo estar enterado por lo que se ha publicado en medios de comunicación, pero no así por la Auditoria Superior o la Comisión de Vigilancia, quienes han omitido convocar a una reunión de trabajo para dar a conocer en qué condiciones se encuentran las cuentas públicas y la manera en que se pueden solventar las observaciones.

Desconoció si lo que pretenden ambas instancias, sea una especie de “acalambre” para aquellos ex alcaldes que pretendan participar en la próxima elección constitucional, toda vez que “no sabemos en qué consisten las observaciones” sostuvo.

El legislador del PRI insistió en que la ASE o la Comisión de Vigilancia, debería convocar a los legisladores del PRI, para saber de esa forma, cómo se deben defender los exalcaldes emanados de este Partido.