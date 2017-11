Sin que se denuncie, va en aumento violencia contra mujeres

Por Alfredo Guevara

Si bien es un delito que va en forma ascendente, la violencia contra la mujer desafortunadamente no se denuncia por diferentes circunstancias, entre éstas por vergüenza, pena e incluso, por las condiciones económicas en que se encuentra la mujer con sus hijos y ante el temor de ya no recibir el sustento para sacar adelante a sus hijos.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación Contra la Violencia de la Mujer, instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1981, la Secretaria General del Partido Revolucionario Institucional Aiza Zulema Flores Peña confirmó que esta forma discriminatoria hacia las féminas, es algo que va en aumento, no obstante a las políticas públicas implementadas por los tres niveles de Gobierno.

“Esta violencia contra la mujer, no solamente se da en el ámbito laboral sino también en el hogar, en la política para mí es muy importante que el Día Naranja a nivel nacional e internacional represente no nada más los 25 de noviembre, sino todo lo días del mes, y que ustedes y nosotros desde cualquier trinchera podamos pugnar porque se erradique” aseveró.

No obstante a todos los avances que ha tenido la vida de la mujer en todos los ámbitos, consideró justo que esté pasando por alto un tema tan sensible e importante, a diario los medios de comunicación dan a conocer hechos delictuosos, en los que lastimosamente resultan agraviadas mujeres menores de edad, víctimas de esa violencia.

“Agraviadas niñas, mujeres, tanto en su integridad física e inclusive a veces con la privación de la vida, donde el daño moral o emocional, debe ser algo que ya no se puede permitir y en ello debe participar la sociedad desde cualquier trinchera”.

Desconoció a ciencia cierta el grado de problemática que impera en Tamaulipas sobre la violencia en contra de la mujer, pero consideró que por tratarse de un tema nacional, las estadísticas señalan que va en aumento, no obstante a las políticas públicas implementadas.

“Una estadística firme no la tengo contundente no la tengo, sin embargo en la anterior legislatura como presidenta de la comisión de justicia integral de la comisión de igualdad de género veíamos que iba creciendo esta violencia contra la mujer que no solamente se da en el ámbito laboral sino también en el ámbito del hogar, de la política como en el entorno social donde se desarrolla” apuntó.