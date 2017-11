Piden aumento a tarifa de agua

Por Alfredo Guevara

La Comisión Estatal del Agua en Tamaulipas (CEAT) pidió a los organismos operadores de los principales municipios revistar los gastos de operación y administrativos, antes de pensar en un incremento a las tarifas por suministro que pudiera ser mayor al registro de la inflación en el año.

Luis Javier Pinto Covarrubias titular de la dependencia estatal, expuso que si bien pudiera justificarse un incremento a las tarifas de agua potable para el próximo año, que por lo menos el usuario perciba que el servicio está mejorando y no persista en la cultura del no pago, dado que es una situación que no lleva a nada.

Recordó que para este 2017, el incremento fue de un 3.36 por ciento, publicado en el Periódico Oficial, en el que entre otras cosas, se toma en cuenta la inflación que registra el país durante el año y se traslada a los usuarios del servicio.

“Algunos organismos operadores de agua potable y drenaje es necesario que revisen su tarifa, sobre todo los de la zona norte, donde de alguna forma los costos de operación deberían ser los mismos y tomándose en cuenta que a diferencia de Matamoros, Nuevo Laredo y otros, la que aplica Reynosa es la más baja” señaló.

Pinto Covarrubias dio a conocer que la CEAT está invitando a los organismos operadores de agua y drenaje a que revisen sus gastos de operación, los administrativos para que primero se haga un análisis de los costos, antes de pensar en un incremento que pudiera ser mayor a lo que la inflación se da y se publica en el Periódico Oficial.

Habría que revisar caso por caso, porque podría ser justificado hacia arriba.

La revisión tendría que hacerse también en la infraestructura para evitar fugas y ofrecer un ser servicio en el que el usuario perciba una mejora y que por ello se le cobra.

Y es que, de no ser así, de poco o nada serviría el aumento a la tarifa, porque el usuario mantendría su cultura de no pago y pocos la alcanzarían a pagar.

El director de la CEAT convino en que algo en lo que todos los organismos de agua potable deben trabajar y hacer consciencia en el cuidado del agua, evitando fugas.