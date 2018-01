Tinta Negra

Alfredo Guevara – Que persista el género

No nos debe sorprender la eventual posibilidad de que alguno de los personajes ligados al Instituto Nacional Electoral, pudiera ser el nuevo presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, que por consecuencia, vendría a ocupar el cargo que ostenta de manera interina TANIA GISELA CONTRERAS LOPEZ y terminará el periodo inconcluso que dejara JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO. Y es que, de lo que tanto se han quejado algunos representantes de partidos políticos, el INE lo está cometiendo. En otras palabras, pudiera decirse que está interviniendo no solo en la vida interna del Ietam, sino que se pretende apoderarse de dicho instituto de manera indirecta, es decir a través de gente que durante los últimos años han formado parte de este organismo en Tamaulipas, en otras palabras el INE. El listado de 42 prospectos no nos deja mentir y, aunque están en todo su derecho y les asiste la razón, la realidad de las cosas, es que no se vale. Dejamos en claro que no tenemos nada en contra del INE, institución a la que llegamos a trabajar en aquella elección de 2006 como Coordinador Estatal de Comunicación Social, cuando era entonces presidente de la Junta Local Ejecutiva del IFE, JAIME ARTURO ORTIZ GONZÁLEZ. Sin embargo, si en la elección de consejeros impero ciertos criterios no bien vistos por los actores políticos y miembros de la sociedad civil, para la elección del presidente interno del Ietam no es la excepción. Y con justa razón preguntarán ¿por qué lo dice? En respuesta, diremos que por el simple hecho de algunos de los que forman parte de la estructura del INE aspiran al Ietam, incluso, estando en funciones. Dentro de los 42 prospectos, se encuentra VERONICA IVETT ABUNDIS CERVANTES que ya formó parte del Consejo local del INE. Es el mismo caso de JAVIER GARCIA ALANIS. Y la lista la complementa JUAN DE DIOS ALVAREZ ORTIZ que si bien es presidente de la Junta Local Ejecutiva en el V Distrito, también le está tirando a ser presidente del Ietam. Incluso, aparece en la lista la Consejera actual del INE CLAUDIA ANAYA ALVARADO, quien apenas tiene unos meses de haber llegado al Consejo local del Instituto y ya aspira al lugar que dejará vacante TANIA GISELA. La lista de 42 prospectos la encabeza AGUSTIN HERNANDEZ ATANACIO, FRANCISCO HUMBERTO CAMARILLO RANGEL, MAGDA LAURA GUERRERO, JESUS ALEJANDRO ANGULO TIJERINA, EVA MARIA MENCHACA ORNELAS, JUAN ALFONSO CANTÚ GLORIA, LUDIVINA ALDAPE GARFIAS, SERGIO CERVANTES CHIQUITO, JOSE FRANCISCO SALAZAR ARTEAGA, JERONIMO RIVERA GARCIA, DEBORAH GONZALEZ DÍAS, JESUS CASTILLO GONZÁLEZ, MANUEL DUEÑAS OLAZARAN, MARIA DE JESUS CRUZ ULLOA, la ex consejera del Ietam JUANA DE JESUS ALVAREZ MONCADA, VICTOR MANUEL MARTÍNEZ ONTIVEROS, VICTOR CANTU CHAVIRA. También forma parte del listado JESÚS ULISES MONTELONGO AGUILAR, ANTONIO VICTOR ECHEGOYEN, ISELA GUADALUPE TIRADO PEÑA, ALMA AMALIA HERNANDEZ, AURORA GUTIÉRREZ LEGORRETA, ENRIQUE HERNÁNDEZ GUERRERO, LIUS ALBERTO SANCHEZ MORALES, FELIPE DE JESUS ZAMORA MEDINA, ABIMAEL BOLAÑOS LÓPEZ, ERNESTO CHAVEZ GARZA, ERNESTO RENDÓN AGUILAR, ANGEL AVILA RODRIGUEZ, HORTENCIA NARVAEZ FUENTES, MIGUEL ANGEL CHAVEZ GARCÍA, JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS, CÉSAR ANDRÉS VILLALOBOS, SILVIO BRUSSOLO GONZÁLEZ, JOSE ELADIO ESPINO MONZÓN, DAVID IGNACIO TORRES VÁZQUEZ y HUMBERTO NÁJERA HERNANDEZ. Sin restar méritos a quienes se inscribieron para participar en el examen que se aplicará el día 13 de enero, de todas las mujeres que participan en este proceso, habrá destacar el registro de JUANA DE JESÚS ALVAREZ MONCADA, una profesional que durante mucho tiempo, hizo trabajo en los dos organismos, es decir, el Instituto Electoral de Tamaulipas, donde además de haber sido consejera, presidió la Comisión de Fortalecimiento de la Cultura Democrática, vocal de Capacitación Electoral y Servicio Profesional Electoral, Consejera en el entonces IFE por el V Distrito y otros cargos de la materia. Es decir, ALVAREZ MONCADA tiene experiencia, conocimiento y capacidad para la presidencia del Ietam. De los varones, habrá que reconocer que no sabemos de la trayectoria de muchos de ellos, pero de quienes están o han formado parte del INE o lo que fue el IFE, sólo sirven para dos cosas. En fin.

