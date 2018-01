Martha Isabel Alvarado – La defensa central de Morena

.-Morena en defensa de Beltrones

.-Y Bernal que no le tira ni un lazo

.-Lety Salazar buscando un techito

.-PAN tiene Presidente blandengue

Llama la atención, que mientras políticos que le deben todo al ex dirigente nacional del PRI, MANLIO FABIO BELTRONES, como el tamaulipeco MARCO ANTONIO BERNAL GUTIÉRREZ, no han pronunciado una palabra para defenderlo ahora que se le vincula al Caso Chihuahua, salgan ‘al quite’ algunos notables de Morena.

Primero fue el ex gobernador Zacatecas, RICARDO MONREAL ÁVILA, quien publicó el pasado miércoles una columna en el periódico “Milenio”, a la que simplemente tituló “Manlio Fabio”, en la que puso por los cielos al también ex gobernador Priista de Sonora.

Opositor leal, gente con palabra de honor, y artífice de las principales reformas de este país, son los conceptos que plantea, entre otros, Monreal Ávila, acerca de Beltrones.

Y en las últimas tres líneas de su texto, subraya Monreal Ávila sobre el involucramiento de Beltrones en el Caso Chihuahua: “Como sucedió en los señalamientos anteriores, donde salió adelante y logró superarlos. Esta ocasión seguramente no será la excepción”.

Podría decirse, que a punto estuvo RICARDO MONREAL de convertirse en Coordinador de la campaña de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, pero éste se decantó esta semana por la ex panista TATIANA CLOUTHIER, para dicha responsabilidad.

Otra figura de Morena que salió en defensa del Don Beltrones, fue nada menos que su dirigente nacional, YEIDCKOL POLEVNSKY, quien durante una gira que realizó la semana pasada por Sonora, fue abordada por los periodistas en torno al Caso Chihuahua, y dijo que se trata de un distractor de RICARDO ANAYA en complicidad con el gobernador de esa entidad, JAVIER CORRAL.

“No se vale lo que le hacen a Manlio, es inaceptable que la incompetencia del gobernador de Chihuahua lo lleve a manipular las cosas como lo ha hecho. Es una cosa muy sucia”, dijo textual la dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional.

“Es demencial la incompetencia de Corral. Trata de taparla con el caso de César Duarte. Embarca en ello a Manlio y a Alejandro (Gutiérrez)”, recalcó Polevnsky ante la prensa.

Ya que hablamos de Morena, vale la pena agregar, que mientras que los Directivos de esa organización política han abordado al ex alcalde panista de Nuevo Laredo CARLOS CANTUROSAS y al ex diputado local Priista RIGOBERTO GARZA FAZ, la ex alcaldesa de Matamoros LETICIA SALAZAR fue quien los buscó a ellos, según se sabe.

El CEN del PRI emitió ayer la Convocatoria en base a la cual seleccionará a sus candidatos al Senado, y en el caso de Tamaulipas se sabe que será mediante Convención de Delegados.

Dicha Convocatoria marca que el pre-registro de aspirantes será el 27 de enero, mientras que el 1 de febrero se llevará a cabo el registro formal y la Convención el 26 del mismo mes.

Uno de los mejores posicionados para dicho cargo en el Partido Tricolor, sino es que el mejor posicionado, sería el diputado federal EDGARDO MELHEM, quien señala que analizará si se registra o no.

¿Será que se anime a buscarla MARCO ANTONIO BERNAL, no obstante la circunstancia actual de su Padrino, MANLIO FABIO BELTRONES, y el expediente de los 27 millones facturados por “Pauta” el sexenio anterior, que obra ahora en poder de los Vientos de Cambio?.

Por su parte, la alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTÍZ DOMÍNGUEZ hace circular versiones de que aparece arriba en las encuestas, pero lo que no sabe es que se ha quedado sin Partido, ya que el PAN tamaulipeco que preside KIKO ELIZONDO se deslindó de ella públicamente, al tenor del reciente escándalo en que se vio envuelto su esposo CARLOS LUIS PEÑA, vinculado a negocios dedicados a la prostitución y presunta trata de personas.

A todo esto, mal se vio el dirigente nacional del PAN, DAMIÁN ZEPEDA, al quedarse corto en el debate que ayer tuvo lugar en el programa de Radio Fórmula que conduce JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA, en el que participaron también sus pares de Morena, YEIDCKOL POLEVNSKY y ENRIQUE OCHOA REZA del PRI, los que en un momento dado “lo hicieron de agua”.

Bajo ese orden de cosas, podría decirse que lo único que le habría salido mal a RICARDO ANAYA en sus cálculos políticos para agenciarse la candidatura presidencial panista, fue dejar en su lugar, como cabeza del CEN albiazul, a un dirigente blandengue.

CONTRAFUEGO: A Corral (literal), le están haciendo ‘corral’.

Hasta la próxima.