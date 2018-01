Daniel Vázquez – El contención

Correcaminos, Correcaminos, ¡AY, Correcaminos!. Jornada tres del Ascenso Mx y no ha ganado, y usted dirá, “¿ya tan pronto comenzarán a criticar?”, ¡pues sí!; aquí no se esconde nada ni se protege a nadie, hablamos con la realidad y el equipo de Victoria no solo carece de resultados este torneo, sino también de una idea, un proyecto claro, que realmente dé la esperanza de que pueda pasar algo diferente a los últimos 20 años.

Es ya un año desde que Rafael Flores Alcocer llegó a hacerse cargo del equipo, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien se animó a seguir apoyando al equipo de la capital, así como a la Jaiba Brava, puso la confianza en el leonés.

En su antecedente no había triunfos, todo lo contrario, fracasos y muchos problemas legales con sus equipos. Cuando llegó aún así se le dio el beneficio de la duda, la respuesta del porqué es fácil: la afición quería un cambio. Los encargados del equipo lo hicieron, cumplieron e hicieron un cambio, pero, Rafael Flores se encargó de que esa beneficio de la duda se convirtiera hasta en un rechazo y falta de apoyo de la mayoría de aficionados.

De entrada empezó mal. El trato a la prensa fue muy malo, pues no dejaba hacer el trabajo que debemos hacer con el objetivo de que la gente se entere de lo que pase en el club, pero el problema mayor fue que comenzó a meterse con varios personalmente -me incluyo- en situaciones que usted recordará: desde correr del estadio a varios hasta echarles a la policía.

La prepotencia de Flores, desde el día uno ha sido mucha, incluso varios jugadores no se sienten agusto con él, pues a veces también la llevan.

Otro punto en contra es que nunca se ha acercado con la prensa y a su a vez a la afición, para establecer cuáles serán los objetivos del equipo. Cambiar el escudo, colores, uniforme, entre otras cosas, ¡eso no es proyecto!.

Los problemas desde la llegada de Flores han estado y seguramente seguirán; ahora hasta en el tema administrativo puede que haya broncas entre varios de los mismos, pues como menciono renglones más arriba, la prepotencia no le ayuda al buen “Rafa”.

Ahora no tienen excusas; o dan resultado o se tienen que ir los que administran lo deportivo del club, ¿por qué? Porqué estoy seguro que aunque no con las cantidades de hace cuatro años, pero si se la ha invertido a Correcaminos, así que ya no tiene excusa. Este torneo lo pudieron planear muy bien, incluso el anterior, pero los resultados deseados no llegan y el campeonato se ve muy lejos hasta el momento. Falta mucho, eso sí, y pueden mejorar, pero como dice la frase “lo que mal empieza, mal termina”, y todo apunta que si sigue así, esa frase se cumplirá en este “proyecto” de Correcaminos.

Así que den resultados o en su caso, debería haber de nuevo un fuerte viento del cambio; en lo personal creo que debe haberlo, pues hay muchos “genios” del fútbol mexicano, que por lo que cobra Rafa Flores -que hasta guaruras tiene-, puede ser mucho mejor trabajo que el que ha hecho él -cof, cof, Badillo, cof, cof-.

Felicidades a Julio

Para finalizar quiero felicitar al buen Julio Perez Lores a quien he seguido vario tiempo en mi medio en el cual trabajo, y ha destacado en divisiones inferiores; ahora fue convocado con Mexico Sub-17 y apunta al Mundial de la categoría del próximo 2019. No lo vi desde chico, pues aún no estaba en este mundo del periodismo y no iba a los campos a ver fútbol pero me cuentan que era un crack junto a la camada “dorada” de Furia Azul que hasta la fecha brilla.

Con esto se confirma que Victoria es una tierra de muy buenos jugadores, muchos se han desperdiciado por malos manejos, faltas de oportunidad, pero también por falta de compromiso de los mismos. Ojalá muchos se animen y se comprometan a trabajar, cuidarse y muchas cosas que deben hacer para llegar lejos como lo han hecho, ahora Julio, pero también Adrian Vázquez, Brian Martínez, Fernando García, entró otros, jugadores que han jugado mundiales juveniles o debutado incluso en Primera División y Copa Mx.

Finalizo esta columna, con agradecimiento para mi amigo Roberto Aguilar quien me invitó para participar semana a semana para dar mi opinión en este portal. Gracias por leerme y el próximo fin de semana, nos leemos cracks.