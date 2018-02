Detecta INE documentación falsa de apoyo a independientes

Por Alfredo Guevara

Aunque aún no concluye la etapa de revisión, el Instituto Nacional Electoral encontró hasta ahora, dos casos en los que se presume, precandidatos a diputado federal por la vía independiente, estarían tratando de sorprender al INE con la entrega de documentación falsa o apócrifa, a efecto de cumplir con el número de firmas para alcanzar la candidatura.

El presidente de dicho organismo Eduardo Manuel Trujillo, indicó que además de deducirse las muestras de apoyo a quienes aspiran a ese cargo de elección popular, también podrían derivar otras acciones que en este caso se harían del conocimiento a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

“Debo decir que aun los encontrados en lista nominal no son definitivos, porque hemos encontrado algunos registros de ciudadanos que si aparecen en la lista nominal pero que la credencial que están ofreciendo no es actualizada, o no corresponde a la imagen de una credencial real, viva que haya ofrecido una persona sino que son imágenes muchas veces de fotografías o incluso de pantallas de sistema de cómputo en donde aparece la imagen de esa credencial”, citó.

Además de deducirse el número de apoyos que hayan alcanzado (los precandidatos independientes), consideró que pudieran derivarse algunas acciones de las cuales tendría conocimiento la Fepade.

Sin afirmar que podría haber delitos, en caso de detectarse, o encontrarse indicios de que así fuera, el INE lo haría del conocimiento a la autoridad ministerial.

Recordó que el Código Penal establece que la declaración en falsedad ante la autoridad distinta a la judicial es un delito, “sería el caso, al estar tratando de sorprender a la autoridad electoral con datos falsos o documentación apócrifa”.

En este momento se tiene dos casos concretos, Tampico y Ciudad Madero.

Por lo que se refiere al prospecto por el V Distrito con cabecera en Victoria, indicó que se hizo una primera revisión, cuyo resultado preliminar, arroja que los apoyos presentados ante el INE no han caído en esa tesitura, “solamente algunos apoyos que no corresponden a credenciales vigentes”.