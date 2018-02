La economía del país atraviesan por una de las peores crisis de la historia moderna, la inflación más alta si nos comparamos con todos los países de la región y los peores salarios al confrontarnos con los que presuntamente son los socios directos, Estados Unidos y Canadá, obvio, todo se refleja en nuestros bolsillos.

Según datos de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, el año pasado México tuvo una de las peores inflaciones al registrar un incremento promedio en los servicios y precios de los básicos en más de un seis por ciento, dentro de más de 70 países de esa sociedad solo fue superado por Turquía.

Pero no se requiere revisar los datos de organismos internacionales para saber que estamos mal, en la bolsa hay pocos pesos, incluso en muchas de ellas no llega ni a centavos y todo se debe a lo caro del gas, que las tortillas se incrementaron nuevamente hasta venderse el kilo en 18 pesos, que la cebolla, chile, tomate, e incluso los refrescos ya no se consiguen tan fácilmente.

Productos de lujo son la carne, el aguacate, la leche y el huevo, hoy solo en las mesas de las familias ricas, o pudientes, siguen siendo parte cotidiana de su dieta mientras que en los hogares más pobres ya casi ni se conocen, pocos recuerdan aunque sea el olor o sabor de los mismos.

La razón es simple, en este país los salarios están para llorar, mire si no, los gobiernos canadiense y estadounidense que negocian la modernización del Tratado de Libre Comercio advirtieron al gobierno mexicano que eventualmente podrían abandonar negociaciones si no hacían algo pronto para que en México los obreros tuvieran salarios más dignos.

Con esa crueldad que a veces los más ricos suelen aplicar a los más pobres, los poderosos a los desvalidos, se detalla que uno de los negociadores canadienses le preguntó a los mexicanos si tenían idea de cuánto tenían que trabajar los obreros con salario mínimo de este país para comprarse un teléfono de los llamados I phone, sin pelos en la lengua les aseguró que requeriría 266 días sin gastar un peso, nueve meses de trabajo sin comer para poder obtenerlo, luego les detallo que un trabajador con salario mínimo en Estados Unidos se compraría ese mismo teléfono en 17 días y el de Canadá no requiere más que 16.

“En cinco meses un trabajador de Canadá o Estados Unidos se puede comprar un carro nuevo, casi de lujo, ensamblado en su país, es una pena que sus trabajadores en ese mismo tiempo apenas puedan comprarse las llantas o el volante”, les habría dicho el negociador.

Sin decirlo, los negociadores de Estados Unidos y Canadá están acusando al gobierno de México de aliarse con los hombres ricos del mundo para convertir este país en un paraíso laboral, con mano de obra de calidad y muy barata sin importar que en ello nuestra gente, el pueblo, se muera de hambre.

Quizá tengan razón los norteamericanos, este país está mal y perversamente manejado por los hombres del poder, tan es así que el control político a veces se ejerce con las armas e inyectando miedo al ciudadano, tan es así que hoy en México sale muy caro tener huevos porque uno se muere, digo, una tapa de ese producto de gallina ya cuesta 70 pesos, casi un día de trabajo, o, ¿qué imaginaba?…

En otras cosas…En la inauguración del foro “Oportunidades y desafíos en el desarrollo de petróleo y gas de yacimientos no convencionales Tamaulipas”, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, destacó el rumbo de liderazgo nacional que ha tomado la entidad en explotación y generación de energías.

Mencionó que con los avances de la Reforma Energética del Gobierno de la República, uno de los Estados más beneficiados es Tamaulipas ya que también se cuenta con las fuentes de energía para la generación de empleo, a partir del petróleo y gas en yacimientos no convencionales, en beneficio de las familias tamaulipecas.

El Gobernador García Cabeza de Vaca enlistó las ventajas competitivas de Tamaulipas: como el gran potencial geológico no convencional, así como la industria de hidrocarburos de larga presencia y experiencia, además, la cercanía a proveedores de servicios, vecindad con Texas, infraestructura carretera y portuaria, disponibilidad de agua, grandes extensiones de tierras bajo formas de propiedad favorables a la inversión privada y el total apoyo del Gobierno Estatal.

El Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, señaló que México ocupa a nivel mundial el sexto lugar en volumen de recursos no convencionales y se estima que los hidrocarburos contenidos en lutitas en todas las provincias petroleras del país, equivalen a 4.1 veces la producción histórica total de aceite y gas del mega yacimiento Cantarell y expresó que Tamaulipas puede ser un Estado clave en el desarrollo de la industria de los yacimientos no convencionales ya que su cercanía con el mercado petrolero norteamericano, la infraestructura e instalaciones, así como su acceso por tierra y mar le otorgan ventajas competitivas. Además, mencionó que cuenta con el 32 por ciento de los recursos de hidrocarburos no convencionales contenidos en el Plan Quinquenal 2017-2021, distribuidos en las Cuencas de Burgos y Tampico-Misantla.

