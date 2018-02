Mal empieza la semana a quien ahorcan en lunes reza el viejo y conocido refrán.

Quizá el dicho venga como anillo al dedo respecto a lo que ocurre con la política mexicana, precampañas que inician después de que los partidos políticos ya tenían candidatos, los cuales se habían enfrentado en forma descarada a sus contrincantes internos y otros que ni siquiera los tuvieron porque agandallaron su candidatura engañando a su militancia.

Por el mal comienzo en automático la precampaña se convirtió en una primera parte de las campañas constitucionales, los tres principales aspirantes ya pedían que votaras por ya sabes quién, por el Yo Mero que dice saberlas de todas todas y por el chico maravilla cuando era obvio que, por lo menos en lo que dice la ley, primero deberían convencer a los militantes de sus partidos de que eran los buenos.

Así, como ya habíamos empezado mal el proceso electoral, a nadie se le hizo raro que el INE tolerara la simulación, es más, que la avalara subiendo a la radio y televisión spot que eran descarada propaganda política, campaña en busca del voto de todos los ciudadanos aunque con letras muy pequeñas y en colores que solo los de súper vista podrían detectar, dijeran que era para los militantes de los partidos que patrocinaban los mismos, parte de sus “contiendas internas”.

El tercer paso también fue otra simulación, los spot y los propios precandidatos a la presidencia de la República nunca propusieron nada, más bien se dedicaron a exhibirse como pavorreales, mostrando su multicolor de frente pero apenas se agachaban o se les veía su pasado y se les notaban todas sus miserias, el mugrero que pretenden hacer, me explico, ninguno utilizó los espacios de radio y televisión para decirle a los militantes de sus partidos porque deberían elegirlos, cuáles eran sus propuestas para ellos.

Como los tres principales pasos, lo referente a como se aganadallaron candidaturas, la simulación en campañas y el aval del INE sobre los tristes spot de radio y televisión de las mismas empezó mal, lo “normal” es que así vayamos a seguir, por lo tanto no dude que pronto haya quien quiera hacer trampa con la compra de votos de todas las formas conocidas y otras novedosas.

Los pronósticos son de campañas descarnadas, feroces, la propia iglesia católica salió ayer a promocionar su editorial mensual y califica las precampañas como vacías, con personajes que explotaron el sentimentalismo utilizando a un niño cantando, a los viejitos, a las mujeres, pero que nunca hicieron una propuesta seria para ninguno de ellos, que jamás les dijeron como habrán de apoyarlos en caso de ganar la presidencia de la República.

Y si, si los precandidatos a presidente andan en esa sintonía en los Estados quienes quieren ser Diputados o Senadores anden igual, con quejas, con propuestas vacías, explotando en sentimentalismo abrazando a las mujeres, tomándose fotos con los viejitos y los niños pero sin la menor idea de lo que podrían hacer en caso de ganar.

Mal comienza la semana a quien ahorcan en lunes, bien dice el viejo y conocido refrán, le repito, y parece que estas campañas no tendrán un final feliz, por una sencilla razón, están vacías, huecas, explotan los sentimientos e inspiran a veces odio o una lágrima pero debemos entender que con eso no se resuelven los problemas de México, con eso tampoco vamos a comer, con eso no nos regresará la paz y tranquilidad que hemos perdido desde hace unos 20 años.

En otras cosas… el Gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, mediante la Secretaría del Trabajo, y en coordinación con el Servicio Nacional del Empleo Tamaulipas, darán arranque partir de 1 de marzo, a la primera etapa de las Ferias de Empleo.

Se trata de seis Sextas Ferias Nacionales de Empleo y una Sexta Feria Nacional de Empleo para Mujeres, en las cuales se contempla la participación de más de 475 empresas, quienes ofertarán más de 6 mil 950 vacantes, para más de 10 mil solicitantes participantes.

Por cierto, el domingo con el apoyo del Gobierno del Estado de Tamaulipas a través del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes a jóvenes tenores rindió frutos con la presentación armónica de Diez voces privilegiadas que entonaron un repertorio internacional, música mexicana y huasteca.

El teatro Amalia González Caballero de Castillo Ledón, en un lleno total, fue el escenario de este evento gratuito que forma parte del Festival de Identidad Tamaulipeca (FIT) de Los Diez Tenores tamaulipecos, el concierto se dividió en dos partes: Ventana al mundo musical y Lo sensacional de lo nuestro. En la primera comenzaron los Regresa a mí de Diana Warren, las italianas Por ti volaré y Funiculi-Funiculá entre otras. En la segunda parte, dos melodías fueron las más aplaudidas: el Mil amores de Cuco Sánchez, con acompañamiento de mariachi y Hasta que te conocí y durante dos ocasiones el público se negaba a abandonar la sala, fue así como Los Diez Tenores les regalaron Que viva Ciudad Victoria.

