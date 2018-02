Marco A. Vázquez

De toda la vida los pobres han sido utilizados como carne de cañón por políticos mercenarios y organizaciones que por ganarse un peso les vale arriesgar la vida de la gente más humilde, de la que tiene necesidad de una vivienda, de un pago, de producir para seguir comiendo.

Históricos en Tamaulipas aquellos plantones frente a palacio de gobierno del grupo denominado Antorcha Popular, eran movilizados por un poblano que los acompaña hasta llegar a las escalinatas, luego motivaba discursos incendiarios contra el gobernador en turno, después el mismo alentaba a la gente a gritar por horas continuas y finalmente se retiraba al aire acondicionado en un restaurante o de la camioneta de lujo y último modelo que tripulaba.

En tiempo de frío la dinámica del presunto líder no era muy diferente, se iba a lugares confortables mientras “su gente” sufría los estragos del tiempo y en ocasiones hasta sacrificaba la Navidad o año nuevo de los necesitados mientras él “negociaba” con las autoridades en cenas con su familia o allegados.

De los pobres que solicitaban apoyos del Itavu, despensas, apoyos para la construcción se acordaba hasta ya muy tarde, cuando había disfrutado un día de diversas maneras o hasta que los acuerdos estaban por llegar.

Como los de Antorcha Popular igual existen organizaciones de “campesinos” que solo los utilizan los profesionales de la manifestación, políticos mercenarios que requieren enrarecer ambientes con fines electorales o para sacar tajada a favor.

El caso es que en respuesta a los pseudolíderes los gobiernos de antaño siempre terminaban por enriquecerlos, llenarles el morral mientras que los necesitados seguían igual, tan era así que año con año y en cada manifestación eran casi los mismos, las mismas necesidades, las mismas quejas y en ocasiones hasta los mismos aplausos a sus patrocinadores.

Hoy las cosas son casi iguales aunque la diferencia es preciso hacerla notar, este gobierno estatal ya le anunció a los “dirigentes” de los movimientos sociales que respetará toda manifestación mientras no trasgredan la ley, mientras no afecten a terceros, que no tolerará excesos, ni cierres de carreteras, ni delitos cometidos a nombre de reclamar justicia.

El tema viene a colación porque en San Fernando, ayer por la mañana, presuntos campesinos cerraron las carreteras en protesta a un pago que no les ha hecho el gobierno de Enrique Peña Nieto a través de la Secretaria de Agricultura a los productores, son miles de millones de pesos los que les adeudan y los han reclamado de esa forma, exacto, el acto tiene tufo político, unos haciendo campaña y otros contracampaña acusando al gobierno federal de pretender usar los dineros para beneficiarse.

Lo sobresaliente del tema es que el gobernador anunció que no se permitirá chantaje de ningún tipo y anunció medidas legales contra quien corresponda, también hizo saber que el problema es del gobierno federal, que incluso ya se tenían acuerdos que fueron logrados en mesas de trabajo coordinadas por el gobierno del Estado pero que la SAGARPA no ha cumplido.

Por parte del gobierno estatal se advirtió que muchos productores hacen el reclamo de manera justa, que a ellos los han apoyado y acercado a mesas de diálogo con el gobierno federal, que incluso se defienden otros proyectos o programas pero siempre por los causes legales.

Eso es lo sobresaliente de ayer, que no se frenen los reclamos sociales pero sí que por fin se ponga un alto a políticos mercenarios y a organizaciones que chantajean o utilizan a los más pobres, a campesinos y productores, como carne de cañón con la mera intención de ser usados para obtener beneficios personales o electorales.

En otras cosas… En el marco de la celebración del Día del Ejército Mexicano en las instalaciones de la 8va. Zona Militar en Reynosa, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca reconoció la entrega de sus elementos y refrendó el respaldo de su administración para continuar trabajando de la mano por el bien de las familias de esta Entidad.

García Cabeza de Vaca, presidió la ceremonia de conmemoración del Día del Ejército Mexicano junto con el General de Brigada D. E. M., Adelfo Castillo López, Comandante de la 8va. Zona Militar, a quien además entregó la Condecoración por Servicios Distinguidos que le concedió la Secretaría de la Defensa Nacional.

El mandatario destacó la lealtad y el valor que caracteriza a los elementos del Ejército Mexicano en su desempeño diario y dijo que el Gobierno de Tamaulipas respaldará siembre sus tareas.

“Hoy y mañana, el Gobierno del Estado de Tamaulipas continuará integrando su trabajo a instituciones nacionales como el Ejército Mexicano, cuyo trabajo por la Patria nunca cesa”, declaró el Gobernador.

Añadió que “garantizar la vigencia del Estado de derecho y la permanencia de la paz, seguirá rigiendo nuestro quehacer, sabedores de contar con el acompañamiento del profesionalismo, honorabilidad y lealtad ejemplares del Ejército Mexicano”.

