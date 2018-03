Marco A. Vázquez

Políticamente el PRI y su candidato José Antonio Meade han muerto o están a punto de perecer al grado que su divino derecho al pataleo lo usan antes de la elección constitucional y se refleja cuando violentan las leyes tergiversando lo que dice el código penal y todas las normas de ética y moral para atacar a Ricardo Anaya, el aspirante del PAN o de la coalición Al Frente por México.

Obvio es que la muerte del PRI se podía prever desde hace mucho tiempo y la sospecha fue creciendo al mismo ritmo de los ataques virulentos y constantes que parecen provenir del gobierno de Enrique Peña Nieto y sus instituciones contra el candidato del PAN, todo ello aderezado con la torpeza de exhibir videos de un diálogo entre Anaya y El Jefe Diego en la PGR y que, por lo tanto, solo podían tener esa institución, los han sepultado.

La soberbia cegó a los operadores políticos del PRI que ni siquiera se tomaron tiempo para aprender de historias recientes, de cómo ataques de este tipo en elecciones anteriores hicieron crecer a sus candidatos opositores y los derrotaron o estuvieron a punto de hacerlo.

Comprensible lo que hace el PRI con la PGR y otras instituciones que se dedican a golpear políticamente a Ricardo Anaya, que intentan desacreditarlo y bajarle rating, que todos los días tienen un señalamiento nuevo contra el candidato panista aunque el mismo no termine en nada, y es que lo del gobierno federal es un miedo espantoso a quedarse sin nada, sin presupuesto, peor aún, sin el divino derecho al pataleo en una elección en la que pensaban podrían ser los contrincantes de Andrés Manuel López Obrador.

Los libritos dicen que ataque que no mata fortalece, la historia de cada elección detalla con claridad que la gente no se traga cuentos o reacciona contra un gobierno cuando se nota que su mano está metida a la hora de escribir los mismos, vaya, el ciudadano ya no repara en la verdad o la mentira de lo que se dice sino en el acto gandalla de una institución que detenta todo el poder y lo usa contra un personaje que no les quiere.

Para desgracia de los tricolores el ataque a Anaya lo está fortaleciendo porque proviene de un gobierno que es de los más despreciados por los mexicanos en toda la historia, tan es así que ni siquiera dos de cada 10 personas apoyarían o creen que Enrique Peña Nieto trabaja por los mexicanos o para los mexicanos, entonces era muy obvio que se les revertirían los odios que estaban sembrando.

¿Se acuerda de la campaña a gobernador en Tamaulipas?, también le quisieron hacer lo mismo al candidato del PAN, todavía se recuerda aquel escrito de la PGR aclarando que todo lo que se decía en contra del mismo eran mentiras, que no había investigación en contra de Francisco García Cabeza de Vaca, si, también el ataque parecía provenir de un gobierno odiado como lo era el de Egidio Torre Cantú o el de Enrique Peña Nieto, también parecía un acto gandalla y por eso la gente decidió darle más apoyo al odiado enemigo del sistema al que acusaba, y quizá no hubo error, de mantenernos en la zozobra.

Será muy difícil que Anaya le gane a López Obrador la elección Constitucional pero ya no parece imposible, a quien un día llamaron El Chico Maravilla tuvo y tiene quien le haga la chamba, su mejor campaña son los ataques a su persona que tienen origen, o eso parece, desde el gobierno federal y sus instituciones, esos lo hacen crecer, lo posicionan en el electorado.

El caso es que tan mal resultó la estrategia del PRI gobierno que ahora hicieron al representante del PAN en el único con posibilidades de dar la pelea a Morena, con un beneficio o atractivo adicional en el ciudadano, se acabó de tajó el mito de que Anaya podría representar al PRIAN ya que también lo convirtieron en enemigo claro y visible de Enrique Peña Nieto y su gobierno.

Sintetizando, Ricardo Anaya se ha convertido en quien represente al antilopezobradorismo y de continuar con ese ritmo no dude que empezando la campaña en abril se convierta en el sólido segundo lugar de los aspirantes, en automático sea quien aglutine a su favor el llamado voto útil y lo que suceda después será cuestión de quien haga mejor campaña.

Hoy López Obrador ganaría la elección de calle, pero eso es hoy ya mañana quien sabe, con la actitud que ha tenido el tabasqueño de recoger mucha de la basura del PRI y hacer candidatos a hombres y mujeres sin solvencia moral, egresados del viejo sistema político, también la soberbia de no querer explicar muchos de sus pecados o propuestas de amnistía a delincuentes, más lo que se pueda acumular por el mal uso de su lengua, pueden causarle estragos a su campaña y cambiar las cosas.

Está visto que Anaya es un canalla, no es dejado, igual es inteligente, estudiado en lo electoral al grado que conoce cómo reacciona el pueblo y todo indica que el gobierno y su candidato ya cayeron en su gambito, en su trampa, que en este momento no hay reversa y será quien represente en las urnas a todo aquel que odie a Andrés Manuel López Obrador, el que reciba el voto útil qué, sobra decirlo, también son muchos.

