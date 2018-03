Humo Blanco

Clemente Castro González

Interesante lo que señala el nuevo líder de la Confederación de Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), en Victoria, de que incidirán para que haya mayor seguridad y transparencia.

Y a lo mejor así será pero no debe perderse de vista que hay integrantes de la iniciativa privada muy dados a realizar acuerdos en lo oscuritos con instancias de gobierno para ser favorecidos con obras, prestación de servicios o convertirse en los proveedores favoritos.

Ni modo que eso del diezmo, que a veces pasa al 15, 20 y hasta el 25 por ciento, sea un invento.

De manera que a MARIO FLORES PERDRAZA le tocará cuidar que sus compañeros no caigan en tentación y se dejen seducir por la “serpiente de mil cabezas”.

Sucede que la corrupción es algo muy arraigado y hay quienes coinciden en señalar que de ahí parten la mayoría de nuestros males, incluida la inseguridad.

Eso sí, éste es un tema que de manera permanente trae en su agenda la clase patronal organizada en la COPARMEX.

Igual lo hace con lo de la seguridad dado que es una exigencia permanente de dicho gremio.

Habrá que señalar que los empresarios son uno de los sectores que de manera continua sufre la inseguridad.

Ello porque padecen secuestros, extorciones, robos y otras calamidades, que se originan por el fenómeno en mención.

Por lo pronto FLORES anuncia que esperan a los candidatos a puestos de elección popular en foros organizados para escuchar sus opiniones y propuestas.

Otro punto que abordará el nuevo líder patronal capitalino es ampliar el número de integrantes de su agrupación.

Algo que tampoco debe ignorarse es que si bien la COPARMEX es un organismo que se asume apartidista, en tanto que no están afiliados a determinado instituto, propios y extraños saben que sus miembros simpatizan o militan en tal o cual instituto.

Lo que se ha visto es que oscilan entre el PAN y el PRI aunque, en la coyuntura actual, no pocos empresarios han manifestado su afinidad al proyecto que encabeza MORENA, con ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR al frente.

En ese sentido, ALFONSO ROMO, un reconocido empresario neoleonés ha dicho que el 60 por ciento de los empresarios coincide con el tabasqueño.

Sin embargo, los ataques desde las cúpulas de la IP de algunos distinguidos empresarios hacia el candidato presidencial han sido feroces.

Ahí tenemos al guía de la CONCANACO, ENRIQUE SOLANA SENTIÉS, el cual declaró que las propuestas del LÓPEZ OBRADOR son populistas y difíciles de realizar. “Sólo le falto ofrecer 20 mujeres por hombre”, señaló el personaje señalado.

Lo mismo ha hecho JUAN PABLO CASTAÑON, presidente del Consejo Coordinador Empresarial que le ha tupido, sin decir sus nombres a ANDRÉS MANUEL y a RICARDO ANAYA CORTÉS, mientras que a JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA, no lo toca ni con el pétalo de una rosa.

Es decir, los empresarios están lejos de sustraerse a las posturas políticas, con las que se adhieren a determinado partido y candidato.

De manera que los adinerados también tienen su corazoncito.

RULETA

Sigue el problema de los migrantes que llegan por nuestro estado hasta la frontera con los Estados Unidos de Norteamérica, desde donde son pasados, de manera ilegal, hacia el vecino país del norte por grupos delictivos o se les abandona a su suerte en cualquier municipio fronterizo.

Ayer, de nueva cuenta, en la carretera Victoria-Zaragoza, se aseguraron migrantes centroamericanos, que eran trasladados a la frontera.

En lo que va del año van centenas de Centroamericanos asegurados y dejados a resguardo de migración para regresarlos a su nación de origen.

Se entiende que llegan hasta acá debido al entramado con el que cuenta los grupos delictivos que se dedican a tal ilícito.

La red que se tiende para el traslado de migrantes por supuesto que incluye la complicidad de las autoridades responsables de cuidar la frontera sur y la norte, pero también de los que vigilan las carreteras.

Por lo pronto en tierra tamaulipeca se esta haciendo lo que no se efectúa en otros lugares del país.

AL CIERRE

En gira de trabajo por el sur de la entidad, el gobernador, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, supervisó obras para la competitividad y conectividad vial de la región.

Al respecto se construye el paso superior vehicular en las avenidas Rodolfo Torre y Callejón de Barriles, que al concluirse beneficiará a más de 750 mil usuarios, escribió el mandatario en su cuenta de tweeter.

También estuvo en Tampico en donde verificó la construcción del paso inferior vehicular de a avenida Hidalgo cruce con la calzada San Pedro.

+.-LUIS VILLARREAL BRICTSON, delegado de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Territorial y Urbano (SEDATU), rendirá una especie de informe de sus labores al frente de la dependencia en la entidad.

Recordemos que el tampiqueño llegó al cargo, a finales de julio del 29017, en sustitución de SERGIO GUAJARDO MALDONADO, actual líder del PRI en Tamaulipas.

Cabe señalar que el evento consiste en un encuentro con representantes de medidos informativos y será en un reconocido restaurante de la ciudad capital, a las 9:00 horas de éste miércoles.

+.-En la clínica del ISSSTE en Río Bravo, trascendió que hoy asumirá el cargo de directora NORMA PATRICIA AMADOR.