Martín Sánchez Treviño

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Organización de las Naciones Unidas alerto sobre la violencia contra la mujer en México, el organismo considera que es urgente erradicar la violencia de género y el feminicidio en la república mexicana. Asimismo legisladoras del Congreso tamaulipeco alzaron la voz para destacar la importancia de las mujeres en el desarrollo económico, educativo, cultural y político.

En este último apartado el político, hay mayor rezado que en otros renglones y es precisamente donde las mujeres deben no solo reclamar sino exigir espacios para su desarrollo, ya que contradictoriamente, quienes han construido un discurso sobre la feminidad en las sociedades modernas, son las que han impuesto candados castrosos en el reconocimiento y el otorgamiento de nuevas facultades y derechos a las mujeres.

La sesión del Congreso fue ágil, como se ha caracterizado desde que el diputado panista Glafiro Salinas Mendiola asumió la presidencia de la Junta de Coordinación Política. Por cierto, fue el mismo legislador quien hizo un amplio reconocimiento al ex gobernador Enrique Cárdenas González.

En el marco del reconocimiento a Cárdenas González, la mesa directiva del organismo legislativo hizo entrega a la esposa e hijos del ex gobernante, un reconocimiento postmorten, que contiene el decreto 389 pronunciado cuando fue declarado gobernador de Tamaulipas para el periodo 1975 a 1981.

Además de la familia de Don Enrique, también asistieron amigos cercanos y otros familiares además de sus hijos y su esposa Doña Bertha del Avellano. Estuvieron presentes un grupo de estudiantes y profesores del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria.

Durante la sesión ordinaria la mesa directiva del Congreso, recibió Iniciativas que para incluir en los programas de estudio de educación básica, la materia de comunicación oral, así como dar al instituto de cultura, el rango de Secretaría, además de otras acciones legislativas turnadas a comisiones para el análisis y dictamen.

La legisladora de Morena, María de la Luz del Castillo Torres, promovió un exhorto a la Secretaría de Educación del Estado, para que haga gestiones e incluir en los programas de estudio de educación básica, la materia de comunicación oral.

También en el orden local, el Contralmirante Augusto Cruz Morales asumió la titularidad de la secretaria estatal de seguridad pública en sustitución del Vicealmirante Luis Felipe López Castro, quien desde la semana anterior anunció que fue comisionado a otras funciones en la Secretaria de Marina Armada de México.

La presentación del segundo secretario de seguridad pública en Tamaulipas durante la presente administración, la hizo personalmente el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien reconoció la trayecto del nuevo mando en una de las áreas más relevante de su administración.

Asimismo Mariana Gómez de García esposa del gobernador tamaulipeco, subrayó que la mujeres tienen una tarea relevante en la transformación que Tamaulipas requiere, necesitamos demostrar de que somos capaces, esto lo subrayó en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer.

La señora Mariana Gómez estuvo acompañada por además de la conferencista Fernanda Familiar, de Gerardo Peña Flores secretario de bienestar social, Gloria Molina Gamboa secretaria de salud, María Estela Chavira secretaria del Trabajo, por la secretaria de finanzas María de Lourdes Arteaga Reyna y la flamante directora estatal del DIF Tamaulipas Omeheira López Reyna, además de presidentas municipales y titulares de los organismos Dif en la mayoría de los 43 municipios tamaulipecos.