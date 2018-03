Marco A. Vázquez

En algo que no es inédito, pero no por ello deja de ser mal visto, este jueves en la llamada Torre Bicentenario muchas trabajadoras del gobierno del Estado fueron regresadas a sus casas porque llevaban botas o no portaban camisa del uniforme y su gafete, se les advirtió que les descontarían el días y se les podrían levantar actas administrativas de continuar vistiendo de esa manera.

Según testigos de esos actos, ayer hubo más supervisores de los acostumbrados lo que hizo parecer era una acción de represión porque se excedieron en el trato a los trabajadores que son sus compañeros e, incluso, a algunas se les amenazó con la llamada “acta administrativa”.

Previo a regresar a las trabajadoras se hicieron circular oficios donde se normaba el uso de camisa de uniforme, gafete y “zapatos cómodos” para todas, obvio fue que la personalidad de las mujeres es tan diversa que al leer zapatos cómodos muchas pensaron en los que utilizaba mi abuelita pero la gran mayoría en sus botas o zapatillas con tacón del 12 sin las cuales no pueden caminar bien.

¿Es necedad o ganas de retar a funcionarios del gobierno lo que lleva a las mujeres a ponerse esos zapatos o botas?, no, la verdad es que, dicho por muchas conocidas, la mayoría de ellas sufre dolores por no usar sus zapatillas de tacón alto, peor aún, no pueden caminar zapato bajito, se caen y temen sufrir accidentes.

Al justificar la vestimenta también tienen un buen argumento, dicen que a ellas solo les entregaron las camisas del uniforme por lo que se sobreentiende que las pueden combinar con un pantalón o la falda que más les guste, con los zapatos que le acomoden que de preferencia son zapatillas o botas porque, a de saber, en el caso de nuestras mujeres, y más las burócratas que todo el día atienden al público, antes muertas que sencillas.

Le insisto que el intento de obligar el vestido a las mujeres no es nada nuevo, la más reciente acción en ese aspecto la orquestó quien en ese entonces era Secretario de Salud, Norberto Treviño, él quiso prohibir el uso de minifaldas o escotes muy grandes a las mujeres que laboraban en su dependencia, un día duró dicha medida e incluso se le obligó a hacer aclaraciones públicas en el sentido de que no volvería a ocurrir.

Ahora la pregunta del millón, ¿se imagina al gobernador ocupándose de pequeñeces como ordenar que se regrese a su casa y se amenace con levantar actas administrativas a todas aquellas mujeres que no lleven calzado adecuado a su trabajo?, no yo tampoco, la verdad es que se exagera el tema porque ya estamos en medio de un proceso electoral y no hay que olvidar que todos quieren sacar votos de donde sea posible y como sea posible, creen que se vale hasta mentir o exagerar como en este caso.

Cierto es que el portar uniforme debe ser una obligación de los trabajadores, mejor aún, ayuda a que todos se vean iguales y a darle una identidad a las dependencias de gobierno lo que puede ayudar con los usuarios de sus servicios, más si portan los gafete pero igual de real es que debe existir criterio al respecto.

Por supuesto que con supervisores se podrá lograr que todas las mujeres y todos los hombres que trabajan en la administración pública estatal se uniformen y ya no usen las botas o los tenis que acostumbran muchas y muchos de ellos por comodidad, quizá hasta dejen de usar las zapatillas con las que se ven bonitas y andan como peces en el agua pero eso no significará más eficiencia en los servicios, es decir, una medida así se logra y hace más eficientes a los empleados no cuando parece a fuerza o se reprime sino cuando a todos se les motiva y exponen las razones.

Todavía más, quizá sean tiempos de llamar a cuentas a quien tiene a su cargo esas tareas, hacerle ver que los supervisores no son capataces y, por lo menos, que tenga criterio para aplicar una medida de ese tipo porque en sus acciones va el prestigio de sus jefes, más aún, del jefe de todos ellos.

Mire de que le hablo, a la hora que se instrumentaba el operativo para regresar a sus casas a todas aquellas que no trajeran un zapato que le gustara a los supervisores o creyeran que no era cómodo para ellas se celebraba en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer lo que aprovecharon las que fueron sacadas de su trabajo para exhibirlo como un acto de abuso y acusar al gobierno de represivo contra las mujeres, obvio es que no va por ese lado la acción de uniformarlas pero eso no fue obstáculo para que los enemigos del gobierno se dieran vuelo distribuyendo la información de mala fe.

Desde nuestro punto de vista con zapatos de tacón las secretarias se ven mejor que con zapatos de piso pero antes que el ornato o la belleza se debe pensar que el uniforme es una obligación de los trabajadores para darle identidad a su trabajo, una camisa, su pantalón o falda, sus gafetes, en eso no hay duda y, sobre cualquier cosas, también se requiere implementar la unidad en una acción tersa y aplicada por personal que le entienda al trato digno y eficiente con los trabajadores para tener contentos a hombres y mujeres que le sirven a Tamaulipas, eso debe ser prioritario porque un mejor equipo da buenos resultados y, sobre todo, no daña innecesariamente la imagen de quien ahí los tiene trabajando o, ¿no?.

En otras cosas… mire de lo que le hablo. En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Sexta Feria Nacional del Empleo que durante el mes de marzo se lleva a cabo en diversos municipios de la Entidad, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca inauguró en Nuevo Laredo la Feria del Empleo para Mujeres, con la oferta de mil 200 vacantes por parte de 50 empresas de diversos sectores.

El titular del Ejecutivo Estatal reconoció a las mujeres como las grandes impulsoras del desarrollo de Tamaulipas, ante las que se comprometió a continuar abriendo y acercando oportunidades de crecimiento personal y profesional, con las que se empoderen día a día.

“Mi gobierno está empeñado en apoyar y respaldar todas las acciones encaminadas a empoderar a las mujeres tamaulipecas y estos espacios nos permiten que ellas puedan adquirir un trabajo digno y así apoyar a sus familias”, manifestó el mandatario estatal.

@CENADeNegros1 le agradecerá un Me Gusta en su fanpage de facebook y que nos siga en la cuenta de twitter @gatovaliente, además le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com