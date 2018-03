Martín Sánchez Treviño

Las advertencias en algunas ocasiones provocan malestar, y una de estas fue la que durante la década de los años noventa, especialistas presentaron como uno de los riesgos de los ahorradores para el primer cuarto del siglo XXI. De manera que así como los fondos para el retiro de los trabajadores de la educación en Tamaulipas, arrastra severas irregularidades pero sobre todo descapitalización, en otros organismos de ahorro sucede algo similar. Y en general es uno de los retos de los ahorradores en todo el mundo.

Viene a colación por la inversión que pensionissste realizó en la constructora ICA, una de la empresas otrora fuerte en el mercado bursátil mexicano. No así en la época contemporánea, en la que la inyección de fondos de ahorros para el retiro de los trabajadores, están en riesgo.

En el 2015 pensionissste invirtió 20 millones de dólares no obstante a un quebrando que la constructora enfrentaba un quiebra y la nueva inversión con ahorros de los trabajadores pensionados del Issste es del orden de los 400 millones de pesos, como si la experiencia de riesgo hubiera favorecido a los ahorradores.

Pero no hay que perder de vista que los fondos para retiro enfrentan un problema que se ha generalizado en los países en posiciones económicas relevantes. Como es el caso de España donde la semana anterior hubo protestas y advertencias, para que haya un manejo responsables de las pensiones.

Sin embargo, no se trata de caer en la premisa de que un mal de mucho deber ser necesariamente un consuelo de tontos. Ya que en el caso de ICA, pensionissste inyecta 20 millones de dólares cuando la corredora de valores era insolvente y actualmente la nueva inversión es manejada como una resestructuración.

De ahí que por ese motivo se levantaron protestas en contra de los administradores de los fondos de ahorro. Sobre todo, porque ICA fue suspendida por la bolsa mexicana de valores.

Y solamente son suspendidas las corredoras de bolsa, cuando sus acciones carecen de valor. Por ese motivo a nivel nacional la crítica se fundamenta en que con las pensiones del Issste se busca rescatar a una empresa en quiebra y sin valor.

Quizá por inversiones como esta, entes públicos están en la ruina, en franca quiebra como es el caso del Issste, que por cierto la delegación de Tamaulipas enfrenta un severo pasivo con el Hospital de Alta Especialidad.

Por ese motivo, si usted es derechohabiente del Issste, no le debe ser extraño que le nieguen el traslado a ese hospital para tratarse alguna enfermedad o padecimiento. El motivo es el adeudo pendiente que no ha sido cubierto.

En otro orden, los productores de sorgo y maíz de la región fronteriza no dejan de reclamar que a unos días de que concluya el primer trimestre del 2018 los productores aun no reciben los pagos pendientes de la Sagarpa, por concepto de ingreso objetivo y rentabilidad.

Pareciera que la secretaria de desarrollo rural del gobierno Tamaulipas no tiene titular. O quien ocupa ese puesto está muy limitado. Pues pareciera que no hay secretario en esa dependencia. Ya que ni sus colegas agricultores de la frontera les ha cumplido las promesas.

Los recursos que reclaman corresponden al ciclo 2016-2017 y los productores quieren actualizar el ingreso objetivo, el cual desde hace 4 años no ha sido actualizado. Al paso que va el titular de esa dependencia, lo más seguro es que tendrá que renunciar. Ya que las fecha están cumplidas para la entrega de los recursos correspondientes. La verdad es que el muchacho no puede, como luego dicen, “le quedo grande la yegua”.

En otro orden, como cada año y cada cuaresma se instaló nuevamente el comité interdisciplinario para la Semana Mayor 2018, por ese motivo reaparecieron por el palacio de gobierno los secretarios de seguridad pública Augusto Cruz Morales, María Isabel Gómez Castro quien ocupa el cargo de secretaria de Turismo, también asistió el Coordinador Estatal de Protección Civil. La reunión la presidió César Verastegui Ostos secretario de gobierno, en ausencia del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.