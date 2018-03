Martha Isabel Alvarado

.-AMLO vs AMLO, el ‘reto’ a vencer

.-Se ‘amorcilla’ decisión de Morena

.-CCR, sale al paso de especulación

.-Informe de Labores 2017 de STJE

Mucho se ha dicho, que el peor enemigo de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, es precisamente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, dado que sus propios errores y excesos verbales, han ‘colapsado’ su intento de llegar a la Presidencia de México, en más de una ocasión. ¿Le volverá a ocurrir en este 2018?.

La pregunta tiene que ver con expresiones como “soltar al tigre” (si no gana los comicios), algo que muchos interpretaron como una amenaza, lanzada ni más ni menos que ante los Banqueros de México, en su reciente Convención.

¿Será que al tabasqueño lo traiciona la soberbia de ir arriba en las encuestas?.

Por cierto, Morena parece no tener ninguna prisa en designar a sus candidatos a las alcaldías y diputaciones federales de Tamaulipas, aunque se sabe, que en su baraja de prospectos estarían considerados personajes como ADRIÁN OCEGUERA KERNION, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL y RAMÓN GARZA BARRIOS, sin descartar a CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL.

A propósito, este último dio respuesta ayer a una serie de planteamientos hechos por el columnista LUIS CÁRDENAS, en la columna “¿Por qué mataron a Carlos, periodista de Tamaulipas?”, publicada ayer en el diario El Universal.

El editorialista habla de “una macabra coincidencia” entre las constantes críticas del extinto periodista CARLOS DOMÍNGUEZ, contra la gestión edilicia de Canturosas Villarreal, y su posterior asesinato a manos de 5 sujetos que lo ultimaron de 21 puñaladas, en plena vía pública, el 13 de enero pasado.

El ex alcalde Canturosas dio respuesta, por escrito, a los comentarios de Luis Cárdenas, diciendo: “Lo que le aclaro con todo énfasis y rotunda categoría, es que ni mi persona, ni mi nombre, tienen relación alguna con los lamentables hechos que derivaron en la muerte del periodista Carlos Domínguez, siempre he sido un férreo defensor de la libertad de expresión y la comunidad periodística puede dar testimonio de ello”.

“Enfáticamente le digo también, que jamás en mi vida he tenido trato con personas que hayan sido relacionadas con el crimen organizado, por lo mismo, resulta irresponsable comentarios donde usted señala que son corrillos, rumores y especulaciones sobre la protección a personas ligadas a la delincuencia organizada”.

Seguramente, este último comentario de Canturosas, tiene que ver con lo publicado en la columna de referencia, que en otro de sus párrafos consigna:

“En noviembre de 2017, Ana Isabel Treviño, la hermana del Z-40 fue detenida por las autoridades estatales, hay una sospecha fundada en la opinión pública local en torno a que pudo haber sido protegida por las autoridades municipales para llevar a cabo delitos relacionados con el secuestro y la trata de personas”.

Por otro lado, desde luego que tomamos con humor el mensaje de texto que nos hizo llegar ayer el abogado JESÚS COLLADO MARTÍNEZ, diciendo: “Saludos desde el más allá”.

Mismo que se relaciona con nuestra anterior entrega, en la que trajimos a colación lo publicado por el periodista especializado en temas de Seguridad y narcotráfico, RICARDO RAVELO en su libro “Los Incómodos” (página 110) donde da por muertos al otrora candidato del PRI a la gubernatura RODOLFO TORRE CANTÚ, y siete personas más, entre ellas al propio JESÚS COLLADO.

Esa no sería la única imprecisión del citado libro, que alude al ex dirigente del PRI en Tamaulipas RICARDO GAMUNDI ROSAS como “ex Senador”. Lo cual habría puesto muy feliz al celebérrimo ‘negro’, de no ser porque el resto de lo publicado no le favorece nadita.

Algunos otros tamaulipecos que menciona Ravelo son: ALFONSO SALAZAR ARZOLA, ALFREDO SANDOVAL MUSSY, RENÉ CASTILLO DE LA CRUZ, FARAU CORCUERA (sic), SERVANDO LÓPEZ MORENO, y SONIA DE PAU GARCÍA, a quien refiere como ‘detonadora’ de la debacle de TOMÁS YARRINGTON, mediante el Juicio de su Divorcio de FERNANDO CANO MARTÍNEZ.

Finalmente comentaremos, que el evento que hoy congregará a importantes personalidades de todo el estado, es el Informe de Labores 2017 del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, a cargo de su Presidente HORACIO ORTÍZ RENÁN, mismo que tendrá lugar en el teatro “Amalia G. De Castillo Ledón” a las 12:00 del mediodía (hora de Victoria).

Mañana comentaremos sobre versiones que circulan en Reynosa, de que el PAN ‘bajaría’ a NOHEMÍ ALEMÁN como candidata a diputada federal del distrito 02, para poner a JUANITA SÁNCHEZ.

CONTRAFUEGO: De macabras y macabrones.

Hasta la próxima.