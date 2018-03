Humo Blanco

Clemente Castro González

En días pasados se especuló sobre la posible presencia en Victoria de JOSÉ ANONIO MEADE KURIBREÑA, aspirante del PRI y otros partidos a la Presidencia de la República, para estar en un evento partidista.

Pero no será así y la que si acudirá al evento, el próximo viernes, es CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA, responsable de la Circunscripción número dos, por parte del candidato al ejecutivo federal.

Se trata de la esposa del ex gobernador de Coahuila y actual secretario de Organización del PRI, RUBÉN MOREIRA VALDEZ, misma que va segura al Senado por la vía plurinominal, mientras que el aludido amarró un lugar en la cámara baja.

Suelen darse cada vez con más frecuencia éste tipo de casos en asuntos del poder, en los que marido y mujer se colocan en cargos de elección popular al igual que lo hacen los padres a favor de sus hijos.

El punto es que la priista de altos vuelos viene a tierra tamaulipeca para entregar nombramientos en el plano distrital y municipal, para quienes representarán a MEADE KURIBREÑA.

De ésta forma, el diputado federal, EDGAR MELHEM SALINAS, entrega uno de sus primeros trabajos a favor del prospecto tricolor, al armar la estructura que tendrá su roce con la base.

Recordemos que el legislador es el enlace estatal de parte del JOSÉ ANTONIO para efectos de la campaña.

El que no viene y seguramente no lo hará hasta muy entrada la campaña y obligado, es el dirigente nacional del PRI, ENRIQUE OCHOA REZA, el cual se paró en Tamaulipas en septiembre del 2016, en el último informe de EGIDIO TORRE CANTÚ y de ahí, a la fecha, no se digna bajar a ésta entidad.

Y conste que a los priistas tamaulipecos les dio una buena sacudida Los Vientos de Cambio, las multas interpuestas por el organismo electoral y la tardanza que se tuvo en la sustitución del líder del PRI, una vez que RAFAEL GONZÁLEZ BENAVIDES, asumió la diputación en la legislatura local.

En otra vertiente política tenemos que ya se vio juntos a los integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia”, en una rueda de prensa a la que convocaron lideres partidistas.

Ahí estuvieron, en la ciudad capital y ante representantes de los medios, ANTONIO LEAL DORIA, ALEJANDRO CENICEROS MARTÍNEZ y ARECENIO ORTEGA LOZANO, al igual que RIGOBERTO RODRÍGUEZ RANGEL de MORENA, PT y PES, en forma respectiva, para confirmar los nombres de candidatos que ya fluían de tiempo atrás en notas, comentarios y columnas.

En ese sentido, la fórmula al Senado es al que se sabía, entiéndase, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y MARÍA GUADALUPE COVARRUBIAS CERVANTES, mientras que a la competencia por las diputaciones federales se confirma a JOSÉ HERIBERTO CANTÚ DEÁNDAR, en el 01 distrito Nuevo Laredo y JULIANA ELIZONDO GUERRA, en el 02 Reynosa.

Asimismo, a HÉCTOR JÓEL VILLEGAS GONZÁLEZ le toca el distrito 03 Río Bravo, mientras que ADRIANA LOZANO RODRÍGUEZ será abanderada de la coalición por el 04 Matamoros.

Para el 05 distrito Victoria, se determinó que REYNA GARZA HINOJOSA vaya a la lucha electoral, en lo que puede considerarse un bastión priista.

A propósito, luego de una larga militancia del tricolor y de haber pasado por diversos cargos con dicho sello, nos encontramos con que el ex alcalde, HÉCTOR LÓPEZ GONZÁLEZ, participará con el respaldo de la coalición en el distrito 06 Mante, en donde habrá buen “tiro” en tanto que enfrentará a rivales de peso como FLORENTINO ÁRON SÁENZ COBOS del PRI y VICENTE VERÁSTEGUI OSTOS de la alianza partidista “Por México al Frente”, en la cual están el PAN, PRD y MC.

En cuanto a Madero, que corresponde el distrito 07 el “suertudo” fue ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, un ex prisita que, en principio, quería ir por la alcaldía pero no le quedó otra que entrarle por la diputación.

Cierran el paquete MARCELA ALEXIS TREVIÑO UNDA en el 08 de Tampico y ARMANDO JAVIER ZERTUCHE ZUANI, en el 09 distrito con cabecera en Reynosa.

La verdad es que la mayoría son personajes conocidos y es factible que algo aporten a la causa del presidenciable, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, aunque lo más seguro es que éstos se beneficien del arrastre del tabasqueño.

En cuanto a los llamados independientes y en lo que se refiere a las presidencias municipales, al final de cuentas solo pasaron los filtros 15 candidatos.

Lo anterior lo informó la consejera, TANIA GISELA CONTRERAS LÓPEZ, la cual precisó que cinco aspirantes no lograron su objetivo y otros tres declinaron participar.

Cabe señalar que por Victoria alcanzaron su propósito NAYMA KARINA BALQUIERENA PÉREZ y HÉCTOR DAVID RUÍZ TAMAYO.

Es de esperar que no pocos de los que disque van por la libre, traigan determinada consigna para hacerle el juego a tal o cual candidato registrado con el sello partidista.

Verá usted que las maniobras que corresponden a determinadas estrategias en breve se dejarán sentir y entonces se podrá constatar su los independientes son tal o se trata de vulgares paleros.

AL CIERRE

Éste martes el gobernador, FRANCISCIO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, estuvo en San Fernando, en donde se dio inicio, en la colonia Obrera, a la construcción de un Centro de Bienestar y paz, que una vez concluido será un espacio para la convivencia familiar a favor de 12 mil vecinos del sector, escribió el mandatario en su cuenta de tweeter.

+.-Se lanzó a tiempo, parte de la secretaría de Salud, el ataque en contra de los zancudos y las enfermedades que provoca-Zika, Dengue y Chikungunya.

El lema es “Menos criaderos más Salud”, en una campaña que comenzó ayer.

Cabe señalar que entre los alcaldes que se aplicaron a fondo, el año pasado, para combatir la proliferación de las enfermedades en mención se cuenta a ENRIQUE RIVAS CUELLAR de Nuevo Laredo y ÓSCAR ALMARAZ SMER de Victoria.

+.-En otro asunto tenemos que la diputada panista, ELVA LIDIA VALLES OLVERA cumplió años y fue ampliamente felicitada por integrantes de la clase política.