“Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica”, “Ser joven y no ser rebelde es una contradicción, es antinatural”, eso dice más menos una frase que debe ser de los 60, quizá de los 70 del siglo pasado y algunos se la atribuyen a Salvador Allende, político socialista, ex presidente chileno y otros le dan paternidad de la misma a Ernesto, El Che, Guevara, un revolucionario mundial que no necesita ni presentación.

Suena romántico, idealista y hasta cursi dicho pensamiento, tan es así que en estos tiempos resulta difícil ver a los jóvenes en la política, más complicado encontrarlos con ideales y verlos luchar por sus derechos en las calles, igual es imposible descubrir a los que andan metidos en asuntos públicos por amor al arte, con un deseo serio de que el país cambie y no por tomar venganza de lo que vivimos sino porque así debe ser.

Con todo y ello la frase me gusta porque esconde la solución de todos nuestros males, si los muchachos trabajan, se meten a los asuntos públicos y llegan a creer que las cosas van a cambiar este país se va a mover en sentido adecuado, con futuro y sin la incertidumbre de depender del humor de un político que tenga autoridad, en resumen, si los jóvenes son revolucionarios o rebeldes, en el buen sentido, este país será diferente, ahora si avanzaría al primer mundo.

En ese sentido créame que sentí harto gusto y hasta un poco de orgullo cuando vi a cinco muchachos de un CBTIS de esta capital de Tamaulipas, el 119, protestar con pancartas, acusar que los habían utilizado y amenazado con disminuirles puntos si no acudían al evento de registro como candidato del alcalde Oscar Almaraz, y surgió ese sentimiento porque presumía que los jóvenes por fin defendían sus derechos.

Lástima que el gusto duro muy poco, pronto se descubrió que la protesta en realidad fue un evento de campaña del Partido Movimiento Ciudadano, que los jóvenes no presentaron prueba alguna de sus dichos, que uno de ellos es hermano del dirigente de las juventudes de ese partido, de un tal Horus, si, el mismo que hace algunos años hacía protestas en el CBTIS 24, si, también con la idea de beneficiar políticamente a su padrino Gustavo Cárdenas, es decir, la queja no parece perseguir fines de corregir excesos sino de ganar votos para sus candidatos.

Mire, vamos a ser claros, con todo y que es mucho mejor el sistema de recolección de basura, que hay un amplio programa de pavimentación y obra pública, que el actual presidente municipal tenga más trabajo que los últimos 10 alcaldes, nadie en su sano juicio se traga el cuento que la movilización del pasado domingo para el registro de Oscar Almaraz Smer como candidato a la Presidencia Municipal de Victoria fue auténtica y motivada porque la simpatía de quien pretende reelegirse en el cargo es mucha.

Menos es imaginable que tantas personas hayan acudido por voluntad propia para apoyar a algunos de los candidatos a regidores o síndicos que más merecen una orden de captura o por lo menos la apertura de carpetas de investigación en su contra que aparecer en la boleta ya que, dicho sea de paso, la planilla se hizo con mucha soberbia, agregar que también hay gente enojada con la autoridad municipal y es por ello, aunque con poquitas pruebas, que para el pueblo no existe la menor duda de que hubo acarreo de personas, de que fue una movilización orquestada para mostrar músculo político, para intimidar o hacer creer a sus adversarios que están perdidos, con todo y ello, sin embargo, resulta inverosímil que en ese acto pretendieran mover muchachos de un CBTIS, equivalente a preparatoria, que en su mayoría ni edad ni credencial para votar tienen.

Si, el hecho del CBTIS 119 tiene fondo político más que de problemas, errores o presiones en la DGETI que los regula, con todo y las evidencias de que así es, por la salud de todo el sistema educativo de Tamaulipas, lo mejor es investigar a fondo y si los muchachos tienen razón que se confirme y meta a la cárcel a sus maestros pero si es real, como se estima, que fueron usados con fines políticos pues entonces que caiga todo el peso de la ley contra los patrocinadores de dicha protesta, que los metan al bote o por lo menos que la autoridad electoral les quite el registro, y no crea que es por defender o atacar a cualquiera de los dos bandos, no, solo se trata de que atentan contra la salud mental y el buen desarrollo educativo y democrático de los muchachos, que se meten con lo más valioso que tenemos que es nuestra juventud y eso no se vale, más aún, no lo debemos de tolerar…

