Humo Blanco

Clemente Castro González

Por mayoría los integrantes del Congreso del estado dieron el visto bueno a la reynosense, OLIVIA LEMUS, la cual ya es la nueva titular de la Comisión de Derechos Humanos en Tamaulipas (CODHET).

El propio diputado JOSÉ CIRO HERNÁNDEZ ARTEAGA, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, había adelantado que entre los 12 finalistas para el cargo había tres mujeres y que por ahí vendría la decisión.

Luego de lo que expresó el legislador, propios y extraños llegaron a la conclusión de que la agraciada sería LEMÚS, como así sucedió.

Todavía éste miércoles, previo a la plenaria, el representante popular volvió a ser cuestionado sobre lo mismo y reiteró que sería una mujer. Y cuando le dijeron que si se refería a alguien de “Reynosa llamada OLIVIA”, el entrevistado empezó a reír.

En contraparte, el coordinador de la bancada priista en la Legislatura estatal, ALEJANDRO ETIENNE LLANO, critico la actitud de su colega.

Ello debido a que considera una falta de respeto para los aspirantes al puesto y para el Congreso, lo que se manejó antes de la votación de los diputados.

Desde luego que le asiste la razón a ETIENNE, porque el manoseo que hizo CIRO, del asunto en mención, anima la suspicacia y, sin duda, deja mal parados a los legisladores locales, al menos a la mayoría y eso incluye al presidente de la Junta de Coordinación Política, GLAFIRO SALINAS MEDIOLA, en tanto que no se vio su control.

Por lo demás, a la nueva defensora del pueblo le toca actuar en un entorno en el que tendrá mucha “tela de donde cortar” debido a la violaciones frecuentes a los derechos elementales de las personas, para empezar por las fuerzas policiacas y armadas.

Habrá que señalar que la abogada LEMUS cuenta con experiencia para dar resultados dese el puesto.

Cabe señalar que en su carrera de la vida se cuenta que ocupó la Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en Reynosa y estuvo a cargo de una agrupación para atender víctimas del delito, entre otros puestos.

Desde luego que es importante que se le de la oportunidad a una mujer de estar al frente del organismo defensor de los derechos humanos; lo que sigue es que haga mejor papel que sus antecesores varones.

Lo que no es deseable es que en la CODHET se de más de lo mismo.

En otro ámbito tenemos que, de última hora y en paquetes, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), en manos de sus guías en Tamaulipas, ANTONIO LEAL DORIA, presidente del Consejo y el diputado federal, RENATO MOLINA ARIAS, enlace en Tamaulipas del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), auxiliado por varios ayudantes, entregaron los paquetes que contienen la documentación de sus candidatos, el pasado martes.

A su llegada al Instituto Estatal Electoral (IETAM), en donde hicieron el trámite, se mostraron cortantes cuando reporteros los bombardearon con preguntas sobre algunos nombres de prospectos que, según se manejó, en redes sociales, estaban en la incertidumbre.

En lo específico, los casos que levantaron interés eran Matamoros en donde triunfó una negociación interna para que se ungiera candidato a la presidencia a MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ.

También se buscaba la puntualización en torno a lo decidido en Nuevo Laredo, en cuya localidad declinó CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL por motivos aún no del todo aclarados, pero se habla de supuestas presiones políticas.

Sorprendió que a horas de que se cerrara el registro, pese al respaldo directo del presidenciable, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR en su reciente gira por Nuevo Laredo, CANTUROSAS diera marcha atrás en su decisión de abanderar a la coalición “Juntos Haremos Historia” con el propósito de contender por el Ayuntamiento.

En fin, el asunto es que LEAL DORIA y MOLINA ARIAS, cumplieron con entregar la documentación en la ventanilla del órgano local electoral, en medio de la insistencia de los periodista para que soltaran prenda.

Pero los morenistas no dieron su brazo a torcer y reiteraron que al día siguiente se informaría sobre los nombres de los contendientes por la coalición y los que van solo por su partido.

Los que se llevaron parte de la cobertura mediática, ante la ausencia de respuestas de los guías señalados, fueron militantes inconformes de MORENA que se mostraron en desacuerdo debido a que la directiva de su partido decidió que MARIO ELOY GARCÍA sea el aspirante a la alcaldía de San Fernando.

Ahí mismo, en las oficinas del IETAM, los quejos no paraban de reclamar, principalmente a el legislador, MOLINA ARIAS y exigían a sus líderes una explicación sobre la decisión tomada y que no les favoreció.

Sus motivos tendrán los lideres de MORENA para guardar silencio pero no es una actitud que merezca el aplauso por parte de los trabajadores de la información en tanto no se trata de “Secretos de Estado” lo que se preguntaba.

Nos consta que LEAL DORIA y MOLINA ARIAS, las más de las veces han estado prestos para atender cuestionamientos de reporteros pero ahora no fue similar a otros encuentros.

AL CIERRE

En Tampico se realiza la primera exposición dedicada al sector energético global con sede en México en el Centro de Convenciones y Exposiciones de la Ciudad y Puerto, del 11 al 13 del presente mes.

Para éste jueves se inaugurará también el Congreso ENERTAM 2018, en el Salón “carpintero” del citado Centro.

Dada la magnitud de los eventos se esperaba la presencia del gobernador, FRANCISCO JAVIER GACÍA CABEZA DE VACA.