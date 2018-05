No habrá nuevos museos ni centros culturales por falta de recurso

Por Alfredo Guevara

Las obras de infraestructura, a realizar en museos y centros culturales de Tamaulipas no se realizarán en este año, toda vez que el Gobierno de la República no lo contempló en el presupuesto de egresos de la federación, por el término del periodo para el que fue electa la administración federal.

El encargado del despacho en el Instituto Tamaulipeco de Cultura y Arte Hugo Castillo reveló que el Gobierno del Estado prácticamente sólo se encargará de ir elaborando los proyectos ejecutivos de las obras o las acciones que se requiere poner atención, a efecto de determinar el recurso que se necesitará para ese tipo de trabajos.

Reveló que este año, por el fin de sexenio no se destinó recursos por parte de la federación, toda vez que las obras de infraestructura que se iniciaran en museos o centros culturales, no se terminarían en el periodo y por tanto, no se contempló la entrega de recursos al Estado.

“Sólo se nos está destinando dinero para lo que comprende las salas de lectura, pero no para obras de infraestructura, porque los trabajos no se llevarían a cabo en su periodo” sostuvo.

Sin embargo, el Estado estará en condiciones de elaborar cada uno de los proyectos ejecutivos, a efecto de registrarlos ante Hacienda y estar a la espera de que en el próximo ejercicio fiscal 2019 se contemple algún presupuesto, que permita la realización de esos trabajos.

Aun así, comentó que los museos y centros culturales de la entidad registran un incremento en cuanto a la afluencia de visitantes, producto de la apertura de sus instalaciones lo lunes y otra serie de eventos que se han estado organizando.

Adelantó que para este año, la Secretaría de Obras Públicas (SOP) contempla la construcción del museo del niño en la ciudad de Tampico, además de trabajos relacionados con la recuperación de los espacios que se tienen en otros municipios.

Citó el caso concreto del Museo Regional de Historia en esta Capital, que durante los últimos 15 años no se le ha brindado ninguna clase de mantenimiento a sus instalaciones.

Confirmó que cada uno de los museos y centros culturales, necesitan de una remodelación que hasta ahora no se ha hecho, precisamente por la falta de recursos.